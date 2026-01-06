酸綠委帶職參選被打臉「高虹安也是」 黃國昌：當時黨有黨的政策

對於高虹安當年帶職參選，黃國昌切割表示那時民眾黨有自己的政策，而現在已經2025年了。（鏡報李智為）

民眾黨立委黃國昌即將卸任，預計將投入年底的新北市長選戰。昨（5日）他上網路節目受訪時，還批有些民進黨立委想選台南、高雄市長，卻還領著立委的薪水、沒有關心議事。綠營反譏黃國昌雙標，網紅四叉貓更翻出2022年時任民眾黨不分區立委賴香伶、高虹安也是帶職參選縣市長，黃國昌今（6日）回應表示，當年民眾黨有民眾黨的政策，「現在已經2025年了」。

黃國昌昨在網路節目受訪時點名民進黨，批有些綠營立委要選縣市長，心思已經不在國會，卻還厚顏占著立委席次、領納稅人的錢去跑選舉行程，對立法院議事漠不關心，狠酸是薪水小偷。

綠委反轟黃國昌「演很大」

對此民進黨立委吳思瑤發文反擊表示，黃國昌辭立委是民眾黨自家兩年條款的政治宣示，時間到了就下台換人，跟參選縣市長完全沒關係，「把自己捧得多有氣魄毫不戀棧，未免演太大！」且民眾黨都是不分區立委，辭了還是可以遞補，跟區域立委出缺要補選的情況大不同。吳思瑤也說立委帶職參選各黨都有，黃國昌卻只消費民進黨，不敢提國民黨，並翻出當年柯文哲曾幫帶職參選的賴香伶背書「參選縣市長不必辭立委」，反譏黃國昌想耍帥馬上被打臉。

白委帶職參選紀錄被翻出

四叉貓也翻出民眾黨的過往發言紀錄，民眾黨粉專曾在2019年批藍綠立委帶職選縣市長，結果2022年民眾黨的賴香伶和高虹安也分別帶著立委身分選桃園、新竹市長，酸民眾黨雙標、包牌。

怎看高虹安帶職參選？ 黃國昌急切割

黃國昌今出席民眾黨「為退休警消討公道」記者會，被問到帶職參選問題一事時先是嗆民進黨「一天到晚拿別人當擋箭牌」，很可笑，並強調他2018年就有提出這個主張，質疑帶職參選對得起選民、對得起這份薪水嗎？要綠營回答這一題就好了。

但被問到四叉貓提到高虹安、賴香伶的情況，黃國昌則說，對他來說根本不會有這個問題，並表示當初2022年的時候民眾黨有民眾黨的政策，而現在已經2025年了。這話似乎在暗示當時他還沒加入民眾黨，那些決策與他無關。他話鋒一轉改批四叉貓，提到民進黨最近撻伐公布政治人物的住家，民進黨側翼不就是在幹這種事？批綠營雙標無恥沒下限。

