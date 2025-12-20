酸舒華當觀光大使流量差！桃市府嗆鄉民女神

▲酸舒華當觀光大使流量差！桃市府嗆「鄉民女神」：另類行銷你內行。（圖／翻攝遊桃園 Taoyuan Travel YouTube頻道）

[NOWnews今日新聞] 韓國女團i-dle台灣成員葉舒華，受桃園市觀光旅遊局邀約，擔任桃園觀光大使。桃園市議員黃瓊慧質疑流量低，還批評是「另類行銷」。桃園新聞處長羅楚東反擊，影片在各大平台的整體流量已接近百萬次，成效與議員說法明顯不符，並直言若論「另類行銷」，黃瓊慧過去多次未經查證，便爆料導致翻車的案例，才是該領域的經典操作。

桃園市觀光旅遊局表示，該影片採取多平台分眾曝光策略，上架僅兩天，官方統計總瀏覽次數已突破100萬次，更獲得Vogue、ELLE等國際媒體主動轉載。舒華的高人氣成功吸引大量國外粉絲留言，稱讚桃園美景，顯示宣傳已精準觸及日韓等國際目標市場，成功打開國際對話窗口。市府強調，舒華以桃園人身分為家鄉代言本是美事，相關成效正持續發酵。

羅楚東回嗆，黃瓊慧過去因亂帶風向，引發社工與教育界不滿，藉此提高個人聲量，這類操作才是不折不扣的另類行銷。市府未來將持續透過多元管道，深化桃園的國際能見度，並呼籲外界將焦點，回歸於觀光推廣本身，讓更多人透過舒華的代言認識桃園之美，而非讓負面言論，抹煞宣傳團隊與藝人的努力。



