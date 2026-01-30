酸菜白肉鍋是真的！肉形石身世大揭密 史料證實與翠玉白菜同屬瑾妃

生活中心／綜合報導

國立故宮博物院人氣國寶「翠玉白菜」與「肉形石」近期展務繁忙，分別完成訪歐與宜蘭巡展。故宮最新研究拋出震撼彈，證實這對被戲稱為「酸菜白肉鍋」的國寶搭檔，不僅展出時形影不離，其原始主人竟同為清朝光緒皇帝的「瑾妃」。史料揭露肉形石曾被登錄為「肉變石」，由瑾妃賜予宣統皇帝，解開了國寶身世之謎。

故宮兩大人氣鎮館之寶近期動態頻頻，翠玉白菜甫圓滿結束捷克訪歐之旅，上週重返台北故宮北院見客；而肉形石則於上月前往宜蘭蘭陽博物館進行交流展出。這兩件文物因外型酷似實物，常被遊客戲稱為「酸菜白肉鍋」組合。然而，根據故宮器物處助理研究員陳玉秀於最新一期《故宮文物月刊》發表的「肉形石的流轉」研究顯示，這兩件國寶的關係遠比想像中親密，它們不僅是展場上的好搭檔，在歷史上更歸屬於同一位主人，就是光緒皇帝的瑾妃。

研究人員透過爬梳清宮檔案與故宮文獻，重建了肉形石的流傳脈絡。早在1924年，清室善後委員會在清點紫禁城文物時，曾將肉形石登錄為「豬肉化石」。進一步比對宣統七年的「靜怡軒瓷銅玉陳設賬」，其中記載了一件配有銅鍍金座的「肉變石」，其特徵與現存肉形石及其底座風格高度吻合，證實了「肉變石」即為今日的故宮新三寶之一。

故宮兩大人氣鎮館「翠玉白菜」與「肉形石」。（圖／國立故宮博物院提供）

關鍵性的證據則出現在「清宮陳設檔案‧浮記收帳」中，該檔案明確記載宣統十年正月初二，「總管謙和傳端康皇貴妃阿娘賜肉變石一件」。文中的「端康皇貴妃」即是光緒帝的瑾妃，也被宣統皇帝溥儀尊稱為「阿娘」。這條史料直接證實，肉形石原為瑾妃所有，後轉賜給溥儀。

回顧展出歷史，肉形石與翠玉白菜最早於1928年北京故宮的「齋宮玉器陳列室」首度同台。據故宮耆老那志良回憶，當年他極力推崇翠玉白菜，卻對肉形石不以為然，認為只是塊像肉的石頭，經同仁說情才勉強同意展出。豈料這「一菜一肉」的組合意外引發轟動，日後更隨著開放中國遊客來台，被導遊形容為「酸菜白肉鍋」，讓故宮參觀人次屢創新高，甚至一度被戲稱為「菜市場」。

學界早在1985年便考證出翠玉白菜是瑾妃居住永和宮時的擺設，推測為其嫁妝，象徵清白與多子多孫。如今時隔40年，故宮研究終於補齊了拼圖的另一半，確認肉形石也出自瑾妃之手。這項發現不僅讓這對國寶的連結更加緊密，也為故宮文物增添了一段系出同門的歷史佳話。

