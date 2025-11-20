酸菜魚、螺螄粉退燒？2025十大中國美食討論度揭曉

從抖音、小紅書到台灣開賣的中國美食

近年來走在台灣街頭，從夜市攤位到裝潢明亮的專賣店，來自中國的特色美食已不再是新鮮事。許多消費者觀察到，以「稱重自選」為主的麻辣燙、或是「一口一串」的串串火鍋，正迅速改變台灣的餐飲風貌。究竟是哪些中國特色料理，成功突破了地域與口味的隔閡，掀起台灣社群的高度關注與討論？

這些現象背後，不僅代表了餐飲市場的多元化，更反映了社群媒體傳播、新住民創業，以及在地化改良所帶來的巨大影響力。其中，最具話題性的莫過於酸菜魚，雖然吸引了不少品牌迅速展店，卻在2025年面臨熱潮退散的討論高峰；而另一極端如螺螄粉，則在經歷查緝風波後，仍因其獨特魅力持續佔據話題榜單。

廣告 廣告

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查了近一年來（2024/11/17～2025/11/16）網友高度關注的十大話題中國美食。這些充滿爭議與話題的中式料理，你是否也曾參與過相關討論呢？現在一起揭開榜單，看看究竟是哪些美食佔據了社群的聲量焦點吧！

No.10 煎餅果子

源自中國天津的經典早餐小吃煎餅果子，近年來憑藉其獨特的薄脆口感與豐富內餡，在台灣市場迅速打開知名度。由於在台灣許多城市的夜市或小型店面都能見到其蹤影，經常在社群上引起網友討論，帶動聲量上漲。

在許多中國食物面臨倒閉潮的情況下，煎餅果子能夠在台灣市場站穩腳跟、成功「倖存」，成為網友熱議的焦點。多數人認為，關鍵在於它成功地進行了本土化改良，大大降低接受門檻，網友表示「煎餅果子是鹹版台式可麗餅，食材自製的話不會有太大的問題」、「因為煎餅果子被改良成蛋餅」、「煎餅果子倖存是因為大多數的煎餅果子都已經改過了，放大量的蔬菜」。

No.9 黃燜雞

你知道「黃燜雞」的名稱來自其烹飪方式嗎？「黃」指成品色澤黃亮，「燜」則指將雞肉與青椒、香菇、馬鈴薯等配菜，利用濃郁的醬汁燉煮至軟爛入味。這道菜的精髓在於醬汁濃郁，鹹香下飯，因此在中國有「米飯殺手」的美譽。與其他爆紅小吃不同，在台灣販賣黃燜雞的店家更專注於提供快速、標準化的個人簡餐，台灣連鎖品牌如「極·黃燜雞米飯」、「元爵味黃燜雞米飯」等在各大城市廣設分店，以一份黃燜雞搭配豐富配菜和無限續飯的模式，創造了極高的CP值，成功吸引大量學生和上班族客群。

儘管如此，黃燜雞近一年也曾受到食安議題的衝擊。2025年，中國的「楊銘宇黃燜雞」連鎖店曾被爆出回收剩菜、使用發黑牛肉等嚴重食安問題，相關新聞在台灣也有報導，引起了一波對該品類食安的關注。儘管有負面新聞的影響，台灣本土經營的店家仍普遍強調食材新鮮，努力維護消費者信心。

No.8 麻辣乾鍋

麻辣乾鍋（或稱麻辣香鍋）是近年在台灣興起、深受年輕族群喜愛的中國特色料理，它是一種強調「乾炒」、香氣濃郁的烹飪方式，與麻辣火鍋或麻辣燙不同，乾鍋不重湯底，而是融合了火鍋的食材多樣性與快炒的鑊氣，味道更濃烈、更直接，適合搭配白飯或作為下酒菜。台灣的麻辣乾鍋店多採用自助餐模式，消費者可以自己挑選數十種新鮮食材，然後交給廚房進行乾炒，與滷味、麻辣燙的計價模式相似。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，近一年麻辣乾鍋的聲量高點出現在，知名韓國YouTuber「DenQ」在他的頻道上分享與妻子在台灣吃到麻辣香鍋的影片，由於其生動的體驗、極佳的反應與夫妻間的有趣互動，該影片觀看數突破30萬次，粉絲們也積極在留言區與DenQ互動，帶動聲量上升。

No.7 梅花糕

翻攝YT／夜市王

曾登上台灣熱門綜藝節目《夜市王》並引起極高討論度的梅花糕，是源自中國江南的傳統點心。事實上，早在2023年底士林夜市就出現了第一家專賣店「小鹿梅花糕」，憑藉著豐富的口感和精緻造型在社群上廣為流傳，迅速吸引了大量排隊人潮，不過熱潮後期也曾逐漸冷卻。直到節目播出後，梅花糕的聲量再度創下高峰，再次吸引大量食客前往夜市朝聖。

在節目上，梅花糕代表樂華夜市參加夜市甜點的主題選拔，儘管帶來曝光，但討論度也伴隨著核心爭議：「源自中國江南的梅花糕，是否能代表台灣的夜市美食？」 許多台灣網友在社群媒體上提出質疑，認為夜市裡明明有更多代表性的傳統台式甜點，選擇一道近年才流行的中國點心並不恰當，掀起批評聲浪，網友討論「梅花糕就10000000％是中國近年才傳過來的小吃啊」、「拿中國甜點來比台灣夜市真的很可笑」。面對爭議，店家承認梅花糕非本土甜點，雖然評價兩極，但仍感謝給予鼓勵的支持者。

延伸閱讀：《夜市王》最新集評價炸裂？梅花糕、蘋果糖、吉拿棒參戰 脆友轟「不能代表台灣」

No.6 肉夾饃

肉夾饃是源自中國陝西地區的著名特色小吃，顧名思義，它就是將肉餡「夾」在「饃」裡的一種食物，也被稱為「中式漢堡」。肉夾饃受到社群媒體的推波助瀾，加上許多新住民或中國老闆來台創業，迅速在台灣各大夜市和街邊店面普及，甚至有台灣店家開發出加入水果、卡士達醬的甜點肉夾饃，吸引不少關注。

由於外型相似，肉夾饃在台灣經常被拿來與傳統美食「刈包」進行比較，因此造成了兩極化的評價。最大的爭議在於性價比，不少網友表示，一個肉夾饃約新台幣80至100元，份量卻不大，「隔壁刈包那排隊還只要 55 那控肉大又黑，算了我還是去隔壁買刈包」、「刈包大獲全勝」。口味的差異方面，有些食客表示吃不懂肉夾饃：「死鹹是我對肉夾饃的印象」、「這個吃起來真的蠻普的」。不過有愛好者強調肉夾饃餅皮酥脆、肉餡多汁，且充滿孜然等異域風情，感嘆是台灣版本不夠道地：「我愛吃，但這裡的饃跟中國原本的饃不是一個東西」、「不是肉夾饃不好吃，是台灣的肉夾饃不好吃」。

No.5 串串火鍋

將食材用竹籤串起，直接投入滾燙的麻辣鍋底中涮煮，這種充滿隨性與歡樂的用餐模式，就是著名的串串火鍋。它與麻辣燙系出同源，保留了麻辣火鍋鮮香的湯底精髓，但在形式上更為輕便、平價，讓人可以「一口一串」地享受美食。

這獨特的「擼串」文化因在抖音、小紅書等社群平台被廣泛傳播，成功激發了台灣年輕族群的好奇心，也讓許多品牌看重商機迅速展店。許多店家也以單串10元左右的價格販售，高CP值讓人可以盡情享受多種食材而無需擔心超支，大大提升吸引力，讓網友紛紛表示「開一鍋就能吃到超多種食材，我覺得跟火鍋是不一樣的感覺」、「一串10元的串串很讚，想吃什麼就拿什麼」。然而，這類使用竹籤的食物在今年4月爆出衛生爭議，有民眾發現部分店家的竹籤被標記顏色，追問下才得知是重複使用的竹籤，讓許多人直呼無法接受，「完全抵制店家，這樣噁心的店家應該重罰」、「下次用完直接折斷」。

No.4 酸辣粉

以Q彈滑溜的紅薯粉為基地，搭配「麻、辣、鮮、香、酸」五味俱全的湯頭，被譽為「天下第一粉」的酸辣粉，是發源於四川川西的特色美食。其靈魂湯底由陳醋的酸勁、辣椒油的辣度以及花椒的香氣組成，風味層次豐富，油而不膩。酸辣粉在台灣的發展與螺螄粉相似，但由於它沒有特殊的「臭味」，且口味更為大眾化，許多店家提供辣度、酸度客製化，因此在台灣市場上的接受度更高。

然而，許多消費者對於進口食品的來源或成分仍有疑慮，這使得本土品牌成功找到了切入點。近期台灣品牌「虎留香」推出「川味酸辣粉」，主打台灣製造的米粉或寬粉，成功解決了消費者對於食安的擔憂，成為社群上爆紅的話題產品，帶動聲量攀升，獲得網友大力推薦：「真的有辣有麻也夠酸，湯汁會想留著下一餐拌麵或拌水餃」、「泡麵型包裝的酸辣粉最喜歡虎留香的」、「去萊爾富看到一定要買爆」。

No.3 麻辣燙

《網路溫度計DailyView》

麻辣燙在台灣並非新鮮事物，傳統的「麻辣滷味」或「麻辣燙」店家已存在多年。但近年來，隨著中國連鎖巨頭大規模進入台灣市場，也帶動了「稱重自選」麻辣燙模式在台灣的興起。消費者可以拿著大碗，在陳列櫃中自由挑選各種蔬菜、肉品、火鍋料、麵食等豐富食材。最後再依照食材總重量計價，湯底和辣度通常可以客製化選擇，提供了高度的「客製化」體驗。

眾多中國大陸連鎖巨頭看準台灣市場而來，掀起不少討論話題，其中包括：全球擁有超過7,000間門市的「楊國福麻辣燙」、以獨特藤椒口味著稱的「刁四麻辣燙」，及知名火鍋品牌海底撈在2025年推出的麻辣燙品牌「圈粉鋪子」。然而，對於中國品牌的強勢進駐，網友的討論多呈現擔憂與疑慮。有人認可其高性價比：「很像超便宜版海底撈，然後是有人幫我煮好的那種」、「對於我這種什麼都想吃 但都只想吃一點點不想吃整份的人，反而比台灣的麻辣燙還要划算」；但也有許多網友對此現象持保留態度，直言「台灣超多美食一些對岸網紅羨慕不已，為什麼要去趕流行吃這些重油重辣重酸不健康的食品呢」、「搭公車經過楊國福麻辣燙時也很驚訝，它是上海的品牌」、「化學的，一律鼓勵喜歡就多吃點」。

No.2 螺螄粉

來自中國廣西柳州的螺螄粉，以其獨特的「酸、辣、鮮、臭」風味和Q彈米粉，在台灣累積了一批忠實的愛好者。這道美食最大的特色來自於醃製發酵後的「酸筍」，散發出種類似臭豆腐的特殊氣味，而湯底則是以石螺熬煮的鮮美湯頭，創造出讓人一試難忘的「上癮」鮮美味道。

螺螄粉早期主要以「袋裝料理包」透過網路代購流入台灣，然而由於政府長期未開放中國製的粉條類產品進口，加上2023年初曾因包裝引發敏感政治標語爭議，一度導致經濟部國貿局展開大規模查緝，要求各大通路全面下架。不料，此事件卻意外地成為市場轉機。為了回應龐大的市場需求，實體螺螄粉專賣店也在各大城市興起，如今更衍生出螺螄粉火鍋等創新產品，讓這股話題熱度得以維持至今，收穫兩極評價：「這種東西偶爾吃就好，鈉含量爆表」、「螺螄粉還蠻好吃的啊」、「我也不愛螺獅粉、但是尊重愛的人」、「店面賣的螺螄粉蠻好吃」、「有點怕螺螄粉，覺得味道很化工」。

No.1 酸菜魚

經典川菜酸菜魚源自中國重慶，近年來在台灣餐飲市場可謂「異軍突起」，憑藉其麻、辣、酸的強烈風味和滑嫩魚肉，迅速從傳統川菜館的菜單一角，躍升為台灣的「排隊美食」。這道菜在2019年由「刁民酸菜魚」率先引進台灣後，迅速帶動風潮，全台相關品牌數一度在2024年達到高峰，深受年輕族群喜愛。

然而，這股熱潮在2025年年中開始出現退散跡象，引發市場高度關注。多個品牌，包括原定積極擴展的「狂一鍋酸菜魚」和「叁加叁酸菜魚」紛紛結束營業或收攤，「築間酸菜魚」也進行了門市改裝或轉型。業界龍頭之一的「溜溜酸菜魚」則將門市轉型為中式料理餐館，主打小家庭和外食族客群，應對市場變化。不少網友熱議這波熱潮消退背後的原因，多數歸結於「重口味」與「高價格」：「老實說 不好吃..太重口味 又油又鹹」、「賣太貴才是主因...一份餐點真的沒甚麼東西500起跳」、「其實當成一道菜可以，獨自撐一個餐廳的話容易吃膩吧」，帶動討論度上升。

延伸閱讀：全台「酸菜魚」爆倒閉潮！專賣店轉型求生 網批：藥水味很重

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年11月17日至2025年11月16日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

名人開飲料店誰最強？2025最新10大藝人網紅手搖排行 黑馬、退場品牌一次看

肯德基、達美樂都輸了！10大人氣速食品牌榜單揭曉 聲量衝破十萬拿下冠軍竟是它

鼎泰豐、爭鮮、青花驕帶頭征服亞洲味蕾 十大台灣人氣連鎖餐廳一次看

雙北人氣「壽喜燒」TOP 10榜單揭曉 Mo-Mo、一番地、寶屋誰奪冠？

老先覺、三媽竟意外掉出前三？2025十大平價連鎖鍋物排名出爐