酸蔣前腳剛走 後腳就軍演 民進黨團籲藍不要再擋國防預算

民進黨團29日上午舉辦「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會，圖為民進黨團副幹事長沈伯洋。（摘自民進黨團YT）

台北市長蔣萬安28日當天往返中國大陸上海進行雙城論壇，然而中共29日宣布進行「正義使命-2025」演習，更預告將於30日進行實彈射擊，引發各界高度關注。民進黨團副幹事長沈伯洋批評，沒有人在跟敵國辦雙城論壇，中國一直以來都有併吞台灣的敵意，不因台灣做什麼事情而改變，且愈是釋出善意，對中國來說就是降低攻擊成本。

民進黨立院黨團29日上午召開「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會。沈伯洋表示，蔣萬安才剛去雙城論壇，一回來之後，中共馬上宣布軍演，「我們在蔣去之前就曾提醒，沒有人在跟敵國辦雙城論壇，中國不管是《反分裂法》或其行為，一直以來都有併吞台灣的敵意，這件事情不會因為我們做什麼事情而改變。」

沈伯洋提及，媒體稱蔣萬安去雙城的名義是「釋出善意」，但愈是釋出善意，對對方來說就是「降低對方攻擊成本」，這不管做了什麼，對中國來說並不會有任何改變。

沈伯洋酸說，蔣萬安於2022年選前說過，雙城論壇舉辦前提是中共不再擾台，對台釋出善意、雙方地位對等才有舉辦意義，那為何現在蔣去雙城後，中共仍打算繼續干擾台灣？這就是民進黨不斷提醒的，「對於中國來說，台灣的行為與存在本身就是一種挑釁，跟你有無釋出善意一點關係都沒有，甚至你以為你在釋出善意，中國就說其善意是一種挑釁。」

沈伯洋指出，倘若真的在意國家安全，既然中國決心不會改變，那台灣該做的事情就是充足國防、通過國防預算，並加強民防準備，人民意志必須提升，只有在這幾件事情被強化之後，才能實質降低對方攻擊成本。

民進黨團幹事長鍾佳濱也說，國防外交委員會目前還在癡癡的等待，對於國家安全至關重要的軍購跟國防預算，不管是特別預算或年度預算，目前都還沒交到國防外交委員會審查，「因此對於明天程序委員會，希望（國民黨主席）鄭麗文想清楚、對台灣人說明白，連蔣萬安選前承諾都被呼嚨，中共解放軍意思意思，前腳剛走、後腳就軍演，那鄭麗文還要去見習嗎？見習有用嗎？」

