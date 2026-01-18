酸蔣萬安搞民粹！柯文哲批「免費營養午餐＋鮮奶」政策：騙選票有用

前台北市長柯文哲批評現任市長蔣萬安2政策是民粹政治。資料照，廖瑞祥攝



台北市長蔣萬安日前宣布，將推出「校園營養午餐免費政策」，引起不同層面討論，各有論戰。對此，前台北市長柯文哲、民眾黨前主席柯文哲今（18日）就批「這是民粹政治」，對社會財富重新分配沒有實質幫助，再加上先前推行的北市學齡兒童每周領1瓶免費鮮奶，他也認為都沒有實質意義，「聽一聽，我知道你在騙選票。」

柯文哲今日出席民眾黨台北市黨部舉辦的「2026松信夥伴見面會」，他在致詞時提到，從《21世紀資本論》可以理解「錢賺錢」比勞力賺錢的收益會更快，因此，有錢人會愈有錢，社會貧富差距會愈來愈大。

為解決貧富差距，柯文哲認為有錢人的課稅須依比例加重，或者社會福利應多多照顧弱勢，但如果是營養午餐完全免費政策，他認為並沒有排富，也沒有讓弱勢受到更妥善合宜的照顧，但如果政策初衷是為了減緩少子化，那就可接受。

柯文哲指出，制定政策時，都要考慮誰是受益者，誰是受害者，憑良心講，免費營養午餐每個學生都是受益者，沒有明顯受害者，但免費的午餐可能會影響品質，且因為免費，可能導致食物不被珍惜，督導相關事項的力道也可能會減弱。

柯文哲提到，在自己擔任台北市長任期中，中低收戶的營養午餐是免費，有經濟條件的家庭繼續使用者付費，而台北市府再補貼有機蔬菜的經費，他認為，「營養午餐完全免費基本上就是民粹政治，如果（蔣萬安）要這麼做，就要說此舉要鼓勵民眾生小孩，讓生小孩負擔變低，」他進一步對蔣萬安說，「聽一聽，我也知道你在騙選票，但好啦可以接受，這政策不是特別有意義。」

另針對「北市童每天一杯免費鮮奶」政策，柯文哲提到，先前台北市議員闕枚莎也曾向提議過，但是他當時以自己有醫學背景的判斷下，這提議沒有說服他，至於目前的「每周一瓶鮮奶」更沒有意義，「因為小孩子10點喝牛奶，12點就吃不下飯了，這個騙選票非常有用，只是沒有實際上意義，政治就是這樣，「你也知道在騙選票，但好啦、好啦、要騙就騙。」

