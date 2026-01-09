酸蔣萬安「不聽祖父的話」 黃偉哲跟進營養午餐免費

台南市長黃偉哲宣布九月起公立國中小學的營養午餐免費。資料照，廖瑞祥攝



繼台北市長蔣萬安開出第一槍後，不少縣市跟進國中小學營養午餐免費，台南市長黃偉哲今天（1/9）下午開記者會宣布，今年9月1日起公立國中小學營養午餐將全面免費。

針對蔣萬安率先提出營養午餐免費政策，黃偉哲曾表示，「選舉是一時的，但首長要考量的事情很多」，直言蔣萬安不聽祖父的話，政策實施的時機點還在鄰近選舉前，不僅不是人民之福，還有非常大的買票嫌疑。

「財政雖緊，責任難卸」，黃偉哲在臉書指出，儘管台南市的財政體質不比其他資源豐厚的直轄市，但與市府團隊深度研議後，仍決定自115學年度起，台南市公私立國中小學生午餐將實施全面補助。

黃偉哲提到，台南市的中央廚房供餐體系，是深厚的基礎。目前全市午餐自辦比率達94%，居六都之冠。市府將在現有的基礎上，包括持續採用國產可溯源食材、每月至少提供6次乳品、落實三級品管，以及整合78位專業營養師與跨局處單位，嚴格把關食安與營養。

黃偉哲說，這項政策的推動，是在財政緊繃的鋼索上求取平衡。未來將持續滾動檢討精進，確保這筆龐大的支出能真正落實在學生的健康上。

台南補助全市公立國中小營養午餐，每人1餐約56元，經費每年增加16億元，共14.2萬名學生受惠。

