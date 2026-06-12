酸蔣萬安「應專注市政」 王世堅：跟沈競爭太忙影響判斷

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記者侯彩紅、江文賢、吳崑榆、邱瑞揚／台北－南投報導

年底選戰加溫！台北市長蔣萬安則到了南投合體縣長許淑華，化身藍營大母雞跨區助選。更喊出廢除監察院，藍白應聯手否決29監委提名，對此沈伯洋開酸，過去修憲廢監院時就是國民黨不參加，批評蔣萬安為什麼不回應市政，卻頻頻挑選總統的題目來打。

民進黨北市黨部主委吳沛憶：「年輕世代，Team台灣。」

民進黨北高主委吳沛憶、黃捷剛上任，推出限量城市棒球衣，找來沈伯洋合體宣傳，為年底選舉募款。

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攝影師：「來笑容多一點，來來。」

台北市長蔣萬安到南投合體許淑華宣傳咖啡。

下午沈伯洋馬上穿著球衣合體小雞拍形象照，揮棒應援展現創意，而同一時間台北市長蔣萬安化身藍營大母雞，到南投合體許淑華宣傳咖啡、拜廟拉抬選情，更率先喊話藍白否決監委提名。

台北市長蔣萬安：「我認為應該要廢除監察院，民進黨從以前到現在也都支持主張廢除監察院。」

民進黨台北市長參選人沈伯洋：「不要忘記這個在上次我們是國會多數的時候，我們就提出修憲委員會了，是誰不參加？國民黨不參加。」

台北市長蔣萬安：「考慮全部否決29位監委提名人選。」

台北市長蔣萬安出面說明。

民進黨台北市長參選人沈伯洋：「我們現在問了很多跟市政有關的議題，他基本上都不會出來回，那他出來回的都是一些好像在選總統的議題。」

儘管市政紕漏一籮筐，但蔣萬安拋出「廢監院」儼然成為藍營新共主，不只戰鬥藍發起人趙少康馬上響應支持，藍委群起站邊跟上。

國民黨立委羅智強：「蔣萬安市長這次的主張非常有憲政高度。」

民進黨立委莊瑞雄：「朝野之間大家有共識的話，用修憲的一個方式，民主進步黨表達歡迎。」

民進黨立委王世堅：「我真的也是不懂，因為蔣市長現在應該是要汲汲營營在台北市政的推動，怎麼會去單獨去關注到這個議題。」

民進黨立委王世堅出面說明。

而被提名監委之一的廖婉汝直言，蔣萬安喊出廢人不廢院是在搞什麼，修憲是大工程，若三權可以，他身為未來潛在總統候選人就去黨內提意見，而不是各抒己見沒行動。蔣萬安市政被叮得滿頭包，急著提出否決監委人事是否轉移焦點惹人聯想。

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