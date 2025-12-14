酸藍把民代當家族副業！連霸議員交棒他接班

▲狠酸藍營把民代當家族副業！港湖8連霸議員交棒「接班人選是他」。（圖／台北市議員李建昌臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨在台北市南港、內湖選區8連霸的資深議員李建昌，宣布將於2026年地方選舉世代交棒，正式點名由律師陳又新接棒參選，更批評國民黨長期將民意代表視為「家族副業」，火藥味十足。

李建昌直言，對民進黨而言，民意代表是一種必須全心投入、從一而終的職業；但在他眼中，國民黨不少人參選民代，背後目的卻是為了照顧自家事業或產業，針對藍營家族政治現象的開火。

談到基層行程，李建昌也分享從政日常的高強度節奏。他透露，當晚已是自己與團隊跑的第4個行程，從宮廟平安宴、里長辦公室尾牙、家長會聯誼餐會，到好友家族的餐敘，一路馬不停蹄，還不包括白天的公務行程，直言「真的很辛苦」，感嘆民代工作並非外界想像的輕鬆。

在交棒布局上，李建昌宣布港湖區將由他的子弟兵，律師陳又新接手參選。他大讚陳又新是「好人材」，不僅專業背景扎實，也具備服務熱忱，期盼支持者與團隊能一同協助新世代接班，延續民進黨在港湖區的政治基礎。2026地方選舉腳步逼近，港湖區率先啟動世代交替，民進黨在台北市啟動布局。



