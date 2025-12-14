酸藍把民代當家族副業！連霸議員交棒他接班
[NOWnews今日新聞] 民進黨在台北市南港、內湖選區8連霸的資深議員李建昌，宣布將於2026年地方選舉世代交棒，正式點名由律師陳又新接棒參選，更批評國民黨長期將民意代表視為「家族副業」，火藥味十足。
李建昌直言，對民進黨而言，民意代表是一種必須全心投入、從一而終的職業；但在他眼中，國民黨不少人參選民代，背後目的卻是為了照顧自家事業或產業，針對藍營家族政治現象的開火。
談到基層行程，李建昌也分享從政日常的高強度節奏。他透露，當晚已是自己與團隊跑的第4個行程，從宮廟平安宴、里長辦公室尾牙、家長會聯誼餐會，到好友家族的餐敘，一路馬不停蹄，還不包括白天的公務行程，直言「真的很辛苦」，感嘆民代工作並非外界想像的輕鬆。
在交棒布局上，李建昌宣布港湖區將由他的子弟兵，律師陳又新接手參選。他大讚陳又新是「好人材」，不僅專業背景扎實，也具備服務熱忱，期盼支持者與團隊能一同協助新世代接班，延續民進黨在港湖區的政治基礎。2026地方選舉腳步逼近，港湖區率先啟動世代交替，民進黨在台北市啟動布局。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
挺反年改遭酸「媽媽叫你PO文？」 應曉薇力挺：寶貝女兒說的沒錯
「人工生殖法」大突破！美女議員嗨喊：單身女性能拿回子宮自主權
綠喊別去雙城論壇當「龜孫子」 蔣萬安笑嗆：這3個字留給議員
其他人也在看
2026開打？ 高嘉瑜內湖看板被「綠議員取代」
民進黨前立委高嘉瑜要爭取2026回鍋選港湖議員，結果在內湖的看板竟被無預警撤換，而掛上的是民進黨台北市議員王孝維新看板，對此高嘉瑜表示，是被告知才知情，事後打電話了解原來是因為王孝維希望過年能跟選民拜年，盼能把看板放到過完年。TVBS新聞網 ・ 16 小時前 ・ 3
國民黨嘉義縣長人選難產？ 王育敏：不排除推動在野大聯盟
國民黨嘉義縣黨部主委、立委王育敏今（13）日在建黨131周年黨慶活動中表示，面對明年縣長選戰人選難產困境，不排除延續過去經驗，推動「在野大聯盟」策略，若有優秀人選出現，將結合在野共同力量爭取勝選。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 15
民眾黨的議員提名考驗：是壯大自己，還是活成「藍二代」？
[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿民眾黨2026年地方議員提名起跑，目前已完成兩波提名，正在進行第三波提名作業，現任議員選區大致底定，不過非現任選區還未啟動...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
綠2026提名神速「史無前例」！鄭麗文喊奉陪：我們非贏不可
民進黨積極布局2026年地方大選，近來也已拍板出戰新北、台中、宜蘭等地的人選，引發關注。國民黨主席鄭麗文指出，總統賴清德毫無政績，大罷免又大失敗，因此提前展開布局，但百姓並不樂見每天都在搞選舉，若民進黨要這樣惡搞，我們也只好奉陪，不能夠再任由民進黨胡鬧。中天新聞網 ・ 55 分鐘前 ・ 4
不滿缺席嘉縣黨慶活動 藍議會黨團書記長砲轟鄭麗文「聽不到基層心聲」
國民黨嘉義縣黨部今在水上鄉白人牙膏觀光工廠舉辦131周年黨慶活動，國民黨主席鄭麗文未到場，由副主席季麟連代表出席。國民黨嘉義縣議會黨團書記長李國勝今不滿鄭麗文缺席，上台致詞砲轟鄭麗文「來匆匆、去匆匆」，地方幹部座談會議不曾出席，只會去拜神明，求保佑可以，但也應該了解基層的辛苦，基層無處發聲，希望今出自由時報 ・ 20 小時前 ・ 10
彰化縣長類初選黃金週 綠營四強爭提名拜票衝刺
彰化縣 / 綜合報導 2026彰化縣長選舉，藍綠兩黨都還沒正式提名，但民進黨下週將進行市內電話民調，作為內部參考，參與提名的四人，包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢，以及前市長邱建富，都在黃金週末勤跑基層全力衝刺。國民黨方面，身兼黨部主委的立委謝衣鳯，呼聲最高，不過對於參選遲遲沒鬆口，反倒是兩位前彰化副縣長，洪榮章、柯呈枋各自在社群打空戰，拚出線。民眾說：「當選當選。」另一邊立委黃秀芳，抓緊空檔時間，參加活動拜票，民進黨彰化縣長提名類初選，進入白熱化階段，將在12月15日到18日，擇一天舉辦對比民調，預估12月底前就會決定人選。立委(民)黃秀芳說：「有信心迎戰國民黨的任何對手，不論對手是誰我們都會端出最好的政見。」民進黨內有4人爭取黨內提名，不只兩名現任立委表態，彰化市長林世賢也動起來，勤跑基層，就連前彰化市長邱建富也加入戰局，深入各大市場和攤商近距離交流，甚至在民調前的黃金周，舉辦造勢拚場。立委(國)謝衣鳯(114.12.7)說：「委員這樣是有意願嗎，我們會跟中央黨部共同來討論。」相較民進黨彰化縣長人選，12月底前可望明朗，在國民黨方面，身兼黨部主委的立委謝衣鳯，呼聲最高，也被綠營視為假想敵，不過對於出任參選遲遲沒鬆口，但國民黨內，已經有挑戰者磨刀霍霍，兩位前彰化副縣長，洪榮章、柯呈枋，分別也在社群打美食戰，祭出私房口袋名單，帶大家吃在地美食。前彰化副縣長柯呈枋說：「我具有即戰力我有信心擔任縣長，可以無縫接軌第一天就能上。」2026彰化縣長之爭，牽動中台灣政治版圖，藍綠陣營提早推出人選勤跑基層，至於最後會推派誰出戰，民調、基層實力都成黨內考量。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
藍營嘉義縣長人選未定 王育敏：在野大聯盟會納優秀人選考量
明年11月28日舉行嘉義縣長選舉，民進黨正進行黨內初選，由立委蔡易餘、縣議員黃榮利競爭；國民黨嘉義縣長提名人選未定，被點名可能人選之一的國民黨嘉義縣黨部主委王育敏今受訪說，現在擔任縣黨部主委，持續為鄉親服務，至於明年（縣長）大選，過去曾有組在野大聯盟打選戰經驗，與中央黨部有共識，如果有優秀人選，會結自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
新北陸戰開跑！ 蘇巧慧「母雞帶小雞」拜票 藍白待整合
政治焦點接著關心，2026新北市選戰備受關注，民進黨方面已經確定由立委蘇巧慧披掛上陣，今(14)日首次帶領跨派系議員市場拜票，為選戰暖身，前1天舉辦活動還有神秘嘉賓「爸爸」蘇貞昌相挺。相比綠營確定出戰...華視 ・ 2 小時前 ・ 8
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 84
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 11
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 229
送別坣娜 資深名模包翠英嘆：下一個會不會是我？
藝人坣娜10月14日因肺腺癌過世，享年59歲，猶太裔富商老公薛智偉今（14日）在「猶台文化交流協會」（JTCA）為她舉行追思會，除了副總統蕭美琴、外交部長林佳龍送花致意，另外張小燕、陳美鳳也送花悼念。許多藝人好友到場致意，一致稱讚坣娜很優雅，但她個性低調，極少人知道她罹癌，都感嘆她太早過世。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 6
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 73
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 8
NBA》Victor Wembanyama傷癒歸隊替補出戰貢獻22分 領軍馬刺斬斷雷霆16連勝晉級NBA Cup決賽
NBA Cup西區決賽今天（14日）於賭城拉斯維加斯舉行的聖安東尼奧馬刺客場對決奧克拉荷馬雷霆的比賽。此役馬刺Victor Wembanyama回歸賽場，並從板凳端貢獻22分9籃板成績，搭配上Stephon Castle、De'Aaron Fox、Devin Vassell等人得分皆破20，終場馬刺就以111比109斬斷雷霆16連勝，並成功挺進NBA Cup決賽。將在12月17日的冠軍戰中對決紐約尼克，爭取最後殊榮及每位球員逾50萬美金的高額獎金。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前 ・ 13
又是「台南軍火幫」得標國防採購 他指「哪幾個綠營系統介入」呼之欲出
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國防部標案近日被揭由室內裝修公司「福麥國際」就拿下近6億元火藥採購標案，另還有以登記販售皮鞋、運動鞋的「大石國際」在...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 158
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 238
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 1 天前 ・ 6
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 59
不是運動！「1習慣」就可長壽、消除體內毒素 還能省錢
現代人希望長壽又健康。食安專家韋恩（楊世煒）表示，大量研究已經指出，延長壽命最有效的方法之一，就是少吃。當進食量降低時，粒線體需要處理的能量負荷也隨之減少，氧化壓力自然下降。當粒線體不必長時間、高強度運作，就較不容易產生過量的自由基、毒素與代謝廢物，進而可以延緩老化而能長壽。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 13