酸藍白不敢倒閣面對「國會全面改選」 鍾佳濱：畏懼全體國民意志審判

記者劉秀敏／台北報導

立法院國民黨與民眾黨挾人數優勢推動多項爭議法案，身兼民進黨主席的總統賴清德今（12）日中午邀集黨團立委舉行便當會共商國事。民進黨團幹事長鍾佳濱會後受訪提及，重大的政治爭議，應該透過對行政院倒閣（不信任投票）以及後續可能的解散國會來進行，但在野多數可能畏懼全體國民意志的審判，所以不願意面對啟動不信任投票後，國會全面改選的風險。

賴清德今日邀集民進黨團立委赴中央黨部進行便當會，針對藍白推動的諸多爭議法案共商因應之法，行政院秘書長張惇涵亦與會與黨籍立委交換意見，會後由黨團幹事長鍾佳濱、政策會執行長吳思瑤受訪轉述。

鍾佳濱表示，會中大家一致同意，在憲法法庭被癱瘓，擴權、濫權、破壞權力分立、有違憲之虞的法令，無法透過憲法法庭及時遏止、透過大法官予以仲裁的情況下，總統考慮會請行政院長依憲法上明文的「副署權」，針對後續以及前面通過的各項法律案，到底要如何因應來做出準備。他並指出，重大的政治爭議，應該透過對行政院倒閣以及後續可能的解散國會來進行，如果政治問題不能循憲法既有機制解決，行政權就必須採取憲法救濟途徑，對與立法權未來的國政互動提出作為。

媒體追問，接下來是否會解散國會？鍾佳濱則回應，這就是目前陷入僵局的原因之一。既然在野黨所控制的國會多數，已經8次否決行政院覆議，但行政院仍無法執行，在這種情況下，如果國會認為行政院或閣揆不適任、不稱職，就應該循憲法機制，以不信任投票來表達對行政院的否定。

鍾佳濱直言，在野多數可能是擔憂，倒閣之後要面臨國會解散，必須重新面對全體國民意志透過選舉的審判。「他們畏懼全體國民意志的審判，所以他們不願意去面對啟動不信任投票之後，國會全面改選的風險。」因此，在野黨不願意採用憲法機制，造成今天的僵局。

鍾佳濱強調，行政權如果被迫使用憲法最後的機制，目的不是為了對抗，而是希望回到憲政常軌，讓憲法法庭恢復運作，讓大法官、憲法法庭來做憲政爭議的解決機制，不然就透過對行政權發動不信任投票，讓全民透過選舉投票來公決。

