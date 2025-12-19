酸藍白彈劾邏輯錯亂「打假球」 民進黨：反獨裁卻不敢反習近平、普丁？

記者劉秀敏／台北報導

立法院藍白黨團召開記者會，宣布將提案彈劾總統賴清德（圖／翻攝畫面）

行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》，總統賴清德亦表態支持，此舉引發藍白不滿，立法院國民黨與民眾黨團今（19）日召開記者會高喊反獨裁，宣布將提案「彈劾總統」。對此，民進黨發言人李坤城痛批，藍白一手癱瘓憲法法庭，一手卻要提彈劾，根本是邏輯錯亂的「打假球」。口口聲聲反專制、反獨裁，卻對習近平、普丁噤若寒蟬，更是嚴重雙重標準。

針對藍白宣布彈劾總統，李坤城指出，依據《立法院職權行使法》，彈劾案通過後須向「司法院大法官」提出。然而，藍白長期惡意杯葛人事同意權，癱瘓憲法法庭，如今大法官無法開會，是要向誰彈劾？李坤城質疑，藍白一邊癱瘓司法、一邊演戲喊彈劾，「這不是欺騙社會，什麼才是？」

廣告 廣告

李坤城直言，傅崐萁、黃國昌高舉反帝制、反專制大旗，卻無視習近平無限延任、普丁發動戰爭的事實，國民黨黨主席鄭麗文甚至稱普丁不是獨裁者。連公認的獨裁者都不敢批評，還有何資格談反專制。

李坤城強調，藍白提了眾多違憲法案，就要有勇氣面對行政部門不副署。李坤城也重申，行政院標準非常明確，面對摧毀國家憲政體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律的違憲法案，行政院會堅定立場不副署，合憲合法的福國利民法案，行政院則會依法行政。

最後，李坤城也敬告藍白，在野黨在國會是多數，不要繼續在立法院鬧事，總預算至今仍無法付委，民眾已經厭倦了藍白用彈劾的假議題，掩蓋在國會濫權立法、破壞憲政體制政治鬥爭。

更多三立新聞網報導

AIT也來了！「台灣與亞太國會無人載具聯盟」成立 鍾佳濱成首任會長

藍白揚言「彈劾賴清德」 民進黨開酸：忘記憲法法庭已被自己癱瘓

藍指不副署將成憲法劊子手 綠：在野不認同可提倒閣

新聞幕後／牙籤撐大象？國安基金擴增1兆？ 「5」大亂鬥一次看

