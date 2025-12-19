酸藍白「假倒閣」玩火不敢自焚！ 臉書「聲量看政治」示警「幕後黑手是紅統」：樂見台灣陷入內耗、失去信心

針對行政院長卓榮泰日前宣布「不副署」《財劃法》，藍白立委昨（18日）於立院司委會表決通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，藍白黨團今（19日）再提案彈劾總統賴清德。對此，長期關注政治的臉書粉專「聲量看政治」質疑，藍白目前在網路上醞釀、操作支持者情緒，但實際上是「假倒閣，只敢玩火、不敢負責」。

「聲量看政治」昨（18日）於臉書以「倒閣聲量戰：藍白玩火卻不敢自焚」為題發文指出，2025年12月中旬，行政院長卓榮泰針對立法院藍白多數強推的《財劃法》宣布「不副署」，引爆一場空前的倒閣聲量大戰，藍白兩黨立委強打「違憲」指控，社群平台與直播主也即刻點燃倒閣話題，聲量數據屢創新高，綠營也全面動員反擊。

「聲量看政治」表示，儘管輿論如火如荼，根據《憲法》增修條文，倒閣的現實風險與政治盤算，使這場戰役最終停留在聲量與心理戰層次，成為台灣民主危機下的另一場「話術秀」。粉專分析，這波倒閣聲量本質上就是藍白兩黨「玩火卻不敢自焚」的經典秀。

「聲量看政治」說明，國民黨過去以為倒閣可以是威脅政府的手榴彈，「他們以為民進黨政府不敢如此作為，而泛藍的群眾聽到倒閣更是群起激憤，所以直播聲量衝到高點，在直播平台上一直煽動群眾倒閣聲量」。然而，粉專直言，國民黨雖然滿嘴「體制監督」、「捍衛民意」的口號下，實則根本不敢跨越紅線。

「聲量看政治」批評，國民黨如今的種種作為，並非基於民主的責任感，而是透過自私的權力算計，把台灣當賭桌，把民意當籌碼，人民並不是看不懂。因此，「聲量看政治」指出，一旦真倒閣，總統能解散國會重選，「藍營就可能成為最大輸家」。

「聲量看政治」表示，也因為這樣，國民黨明明就不敢提倒閣，還是放任在YpuTube上操作倒閣的聲量，醞釀支持者情緒。「聲量看政治」也點出，民眾黨的獐頭鼠目更在此刻現形，平時自稱「關鍵少數」，這種國家級大事卻縮手縮腳。

「聲量看政治」批評民眾黨，跟藍營站太近，怕被罵成亂政幫兇，「假裝中立，又失去存在感」。粉專表示，民眾黨的沉默與搖擺，恰好揭穿了所謂「新政治」其實只是「無膽承擔」的空殼。

「聲量看政治」也直言，「藍白聲量大作秀，實則是民粹動員與體制破壞」。粉專說明，這次直播聲量的背後所顯示的，是藍白聯手將台灣的憲政危機當成民粹動員的秀場，「表面上是民主監督，背後卻在拆台灣政治體制的地基」。

「聲量看政治」指出，國民黨企圖想壓迫行政權讓步，這種「以戰逼和」的策略，實際是在消耗社會信任，把民主要素變成喊價遊戲；民眾黨則放任議題情緒失控，卻沒能力收拾局面。「聲量看政治」認為，這類「聲量政治」讓支持者短暫興奮，卻加深社會的分裂與焦慮。

「聲量看政治」點出，當藍白明明不敢真倒閣，卻在網路上讓倒閣的話術被消費到極致，民眾只會看到這些藍白政客不願面對風險，只想操作情緒進行政治提款的真相。「聲量看政治」示警，「這場藍白假倒閣、民粹大秀的同時，紅統勢力正是最大的幕後黑手」。

「聲量看政治」說明，聲量圖上的紅線雖低調，但藍白的目的並不是短期的倒閣勝負，「他們要的，是長期讓台灣陷入內耗與民意分裂」。「聲量看政治」也強調，紅統的戰略當然不會明著在舞台前表演，「他們默默推著藍白的關鍵人物，把台灣的民主政治推向『不可治理』的深淵前進」。

「聲量看政治」直言，紅統樂見藍白掀起聲量對決，讓社會失去方向，「因為當台灣人對政治、對政黨、對民主都失去信心，就是中共最容易趁虛而入的時刻」。粉專表示，這種「攪爛台灣、漁翁得利」的統戰邏輯，正是我們必須警覺的深層威脅。

最後，「聲量看政治」強調，這場倒閣聲量戰真正暴露的，是藍白紅三股力量對台灣民主造成的結構性傷害。粉專說道，「國民黨明明不敢作為，卻在網路上持續把倒閣當成政治恐嚇工具，肆意消費憲政制度，卻不願承擔任何實質後果；民眾黨的搖擺與附和，則讓『關鍵少數』淪為破壞體制的幫兇」。

「聲量看政治」點出，在喧鬧背後，紅統勢力正冷眼旁觀，甚至暗中推波助瀾，樂見台灣陷入內耗、失去信心，「當民主被操作成聲量遊戲，真正被犧牲的是台灣社會對民主與國家的信任本身」。

（圖片來源：臉書＠聲量看政治、臉書＠陳昭姿）

