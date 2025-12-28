酸藍白「擁抱習近平」 賴總統：卻要彈劾我？

賴總統酸藍白兩黨「擁抱習近平，卻彈劾台灣民選總統」。（圖／TVBS）

國民黨、民眾黨上週在立法院，正式開啟「彈劾總統」程序，預計在一月下旬邀請被彈劾人、總統賴清德進立法院說明，並在5月20號，進行院會表決。今天（28）晚間，總統接受專訪時就砲轟藍、白兩黨「擁抱習近平」，卻要彈劾台灣的民選總統，「社會自有公道」。

總統賴清德：「中國侵犯的過程當中，如果有任何消息說『我投降』，那絕對是假消息。」言談之中，展現十足自信，總統賴清德接受媒體專訪，選在軍備局生產製造中心209廠，意義不言可喻。

總統賴清德：「挑釁中國 這件事情我們不會做，我們大概一年大概有兩百多萬人(次)，在中國幫中國發展經濟，對台灣應該要心存感激，不應該對台灣這種態度。」點名北京，對台灣的態度不正確，一個小時的訪談裡面，總統更多次將炮口，對準在野。

總統賴清德：「以身為中國人為榮，這也是對國家認同混淆的威脅，甚至在野黨想進行和談，但是也必須要用實力為後盾啊，沒有實力做為後盾的所謂和談，就是淪為投降而已，鄭習會，國民黨已經否認，沒有所謂這三項的前提要件，我們不妨觀察看看，如果沒有理由去擋國防預算，那你讓社會如何相信，鄭主席跟習主席的見面，沒有這種前提條件呢？」

質疑在野跟對岸交換條件，接著總統更砲轟藍白聯，令人費解。總統賴清德：「國民黨跟民眾黨，在野黨聯盟令人費解啦，擁抱習近平，卻對台灣民選的總統要彈劾，我覺得這個是社會會自有公道。」講到自己的被彈劾案，說得很酸，但在野黨也呼籲總統，應該進立法院，說明這1.25兆國防特別預算。

總統賴清德：「這不是說我 刻意不願意去報告，因為憲法的規定嘛，我如果破了這個先例，未來的總統，恐怕也必須要去做這樣的事情。」與在野直球對決，總統，總是站在第一線。

