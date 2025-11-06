酸蘇巧慧獲綠徵召選新北「不意外」 黃國昌喊參選立場不變：不會永遠等待

針對新北市長選戰，民眾黨主席黃國昌今天（6日）說，他參選新北市長方向不會有任何改變。（資料照片／李智為攝）

隨著2026大選腳步逼近，民進黨選對會昨拍板由立委蘇巧慧競選新北市長，預計11月下旬正式完成提名程序。對此，先前已表態參選新北的民眾黨主席黃國昌今天（6日）受訪時先是恭喜蘇巧慧獲得提名，接著酸說，「這個結果其實不令人意外」。至於新北市長選戰，有無繼續與國民黨討論「藍白合」，黃國昌說，他參選新北市長方向不會有任何改變，「我們有最大誠意、善意，但不會永遠只是等待」。

針對民進黨昨拍板蘇巧慧參選新北市長，黃國昌今天受訪時回應，自己對這結果，其實不令人意外，也不是什麼新聞，恭喜蘇巧慧，「我覺得任何有志於讓新北更好，大家能參與民主競爭，這都是民主良性發展的正面現象。」

黃國昌說，民眾黨在面對這種競爭時，都是用正面、積極、健康的心態看待，因為這才是應該要有的民主風範，所以先恭喜蘇巧慧，那也不令人意外。

至於自己的部分，黃國昌提到，他就是按部就班，依照自己的進度來加以前進。他之前跟大家講過，自己明年2月1日就會成立競選辦公室，目前正在進行對於新北市各項的建設、政見、願景、競選辦公室人員的組成以及非常多學者專家請益的工作。

黃國昌強調，自己在國會、民眾黨工作之外，還是都有盡量找出時間，按部就班在往前推進。至於藍白合在新北的可能性？他表示，「我個人爭取代表民眾黨參選新北市長，這方向不會有任何改變，我們說我們有最大誠意、善意，但不會永遠在做的事情只是等待」。



