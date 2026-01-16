酸言酸語！台美關稅拍板15% 蔡正元：有什麼好讚美？

政治中心／劉宇鈞報導

台美對等關稅談判今（16）日進行總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等多項目標，民眾大多給予政府談判團隊掌聲，不過國民黨上下卻罵聲不斷。前立委蔡正元質疑，這種結果「有什麼好讚美的？」。

國民黨主席鄭麗文受訪時稱，「我覺得非常的痛心」，民進黨大張旗鼓，把一個如此不堪的談判結果當作是重大成就，關稅15%不疊加是最起碼的要求，也不過是比照日韓罷了，有什麼值得高興？更何況日韓早在台灣幾個月前就拍板定案，經過這麼多個月，台灣也才換來15%不疊加而已，這中間提出什麼巨大的代價，才換來跟別人一樣的待遇？

鄭麗文認為，執政黨從頭到尾一貫黑箱，現在翻牌了沒有任何轉圜餘地，這可是攸關台灣未來發展，幾十年累積的根基跟國力全部都被搬空，「國難當頭還在慶祝，還在做認知作戰，這才是今天台灣真正面臨的最重要危機」。

蔡正元則發文指出，在美國的壓力下，日本要投資美國5500億美元，佔日本GDP（4兆美元）的13.75%；韓國要投資美國3500億美元，佔韓國GDP（1.7兆美元）的20.59%。

蔡正元還說，台灣要投資美國5000億美元，佔台灣GDP（0.8兆美元）的62.50%，台灣是日本的4.56倍，也是韓國的3.04倍，結果台灣的美國關稅和日、韓都一樣是15%，「這種貿易談判結果有什麼好讚美的？」。

