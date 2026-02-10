酸谷立言職級遭美國務院打臉 蕭旭岑：AIT朋友也很感謝我

國民黨副主席蕭旭岑評論美國在台協會（AIT）處長谷立言的職級引發爭議，今再針對此事回應。（王侑聖攝）



國民黨副主席蕭旭岑日前評論美國在台協會（AIT）處長谷立言的職級，酸「只是比科長大一點，搞不好連司長都還不是」，引發爭議，美國國務院隨後表明強調谷立言充分代表美國政府。對此，蕭旭岑今（10日）回應表示，自己並無不敬之意，並說昨天在日本天皇酒會上遇到AIT朋友，「他們也很感謝我」，他強調，「我發言重點在於傳達台灣人心聲」。

蕭旭岑日前談及外交官員層級時，曾形容谷立言「只是比科長大一點，搞不好連司長都還不是」，並對比自己赴中國交流時，見到中國政協主席王滬寧等高層官員，直言「他是正國級欸」，相關言論引發國內外關注。美國國務院也透過《中央社》說明，依《台灣關係法》，AIT處長是美國國務卿在台灣的代表，職級相當於使團團長，谷立言充分代表美國政府立場。

對此，蕭旭岑今天在記者會中表示，「我對谷立言沒有不敬之意」，並提到昨天（9日）在日本天皇酒會上與AIT友人互動良好，對方感謝他公開提及谷立言的辛勞。他指出，因AIT理事主席遲未派任，谷立言一人肩負多項重任，自己也肯定其為台美關係所付出的努力。





蕭旭岑強調，「我重點是要傳達台灣人心聲」，即便台美關係密切，台灣仍應堅持自身立場，為民眾守護荷包，軍購也應有合理評估，「我講了應該講的話，沒有不敬之意」。

再轟國安人士亂放話 鄭習會傳聞踐踏媒體專業





另一方面，針對媒體報導國民黨主席鄭麗文將與中共總書記習近平會面的相關傳聞，蕭旭岑直言，部分國安或黨政人士固定向媒體放話，但「內容卻屢屢錯誤」，從農曆年前、年後，到近期寫成3月，「以後可能還會有4月、5月的版本」，已對媒體專業造成傷害。他呼籲，若屬國安人士放話，應清楚標示來源，而非包裝成「北京權威消息」。





此外，對於外界將國民黨貼上「中共代理人」、「影子辦事處」等標籤，蕭旭岑表示不以為意，強調國民黨是在「幫台灣產業找出路，幫台灣老百姓找和平」，並指出「國人都看得很清楚」，不會因相關說法而感到畏懼。

