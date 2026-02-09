酸谷立言遭打臉！蕭旭岑改口「就是司長等級」：沒不敬之意只是實話實說

記者詹宜庭／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑近日嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點，搞不好連司長都不是，台灣卻被比司長小的官員要求東要求西，很奇怪」，遭台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣等打臉。蕭旭岑今（9日）接受節目《中午來開匯》專訪時改口稱，「谷立言沒有不敬之意，我對國務院助理國務卿的理解就是司長等級，他代表美國在台灣是大使等級這也沒問題，他屬於外交系統類似中將也都是事實，我只是實話實說，沒有不敬的意思。」

廣告 廣告

針對蕭旭岑日前嗆谷立言「只比科長大一點」，盧秀燕說「台美關係從來都不是小事」，江啟臣也批「谷立言是美國的大使，若對照美國軍方排行，差不多是中將等級，國與國的外交應該相互尊重，谷立言被派駐到台灣，就代表整個國家」。蕭旭岑今日接受專訪時表示，他對谷立言處長沒有任何不敬之意，美國總統川普任內一直未派任AIT理事主席，谷立言身為AIT台北辦事處處長，確實非常辛苦，「我對他並無不敬之意，只是就事論事，反映台灣人民的感受。」

蕭旭岑也指出，台灣願意進行合理軍購，但購買的武器必須如期交貨，不能讓賴清德把原本4000億預算變成1.25兆。台灣是民主體制，國會的審議是正常程序，他今天只是如實表達台灣人的真實感受，是實話實說，沒有不敬，不論是江啟臣、柯志恩、盧秀燕或韓國瑜都好，他們的說法都沒錯，谷立言確實代表美國，「我個人對此非常清楚。」

蕭旭岑回顧，2016年前總統馬英九原欲登上太平島時，AIT副處長曾以強烈態度表達反對，甚至對馬英九言語冒犯，這讓他難以接受，作為AIT副處長卻有這麼多意見，雖然最後馬英九仍前往，美方也沒怎樣，「但就算我們和美國關係再好，也必須表達立場與台灣人民的心聲，雙方要相互尊重，一味接受不代表能換來尊重。」

蕭旭岑強調，今天軍購預算出現爭議，是因為總統賴清德不願提高軍人待遇。國民黨支持軍購，但希望預算編列合理，不能讓民進黨有上下其手的空間。主持人黃光芹追問「那你還是認為谷立言是科長級嗎？」蕭旭岑回「沒有，我對谷立言沒有不敬之意。我對國務院助理國務卿的理解就是司長等級，他代表美國在台灣是大使等級這也沒問題，他屬於外交系統，類似中將都是事實。我只是實話實說，沒有不敬的意思。」

更多三立新聞網報導

戳破陽謀！黃帝穎：國民黨想破壞台美互信是自取其辱、玩火自焚

美國務院打臉黃國昌、蕭旭岑！他曝谷立言「超狂資歷」嗆藍白無知

蕭旭岑酸谷立言「只比科長大」！遭疑親中批美 傳藍高層急喊：恐傷選戰

蕭旭岑酸谷立言！王定宇怒轟「比中國戰狼像瘋狗」：黨內路線之爭已開始

