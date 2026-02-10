酸谷立言遭美方打臉 蕭旭岑扯「AIT朋友很感謝我」：我傳達台灣人心聲

記者陳思妤／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑日前大酸，AIT美國在台協會處長谷立言，「只是比科長大一點而已欸」，還稱自己去中國見到的中國政協主席王滬寧是「正國級」。言論不僅引起譁然，還遭到美國國務院打臉，谷立言充分代表美國政府。對此，蕭旭岑今（10）日聲稱，自己沒有不敬之意，昨天AIT的朋友還很感謝他，自己的重點是要傳達台灣人心聲。

蕭旭岑日前開嗆谷立言，「只是比科長大一點而已欸，他搞不好連司長都還不是…我到大陸去，國台辦主任宋濤是部長級欸，我見到王滬寧主席他是正國級欸」。這番話，連國民黨內都不挺，台中市長盧秀燕就直指，「台美關係從來都不是小事」；立法院副院長江啟臣也強調，「谷立言是美國的大使，若對照美國軍方排行，差不多是中將等級，國與國的外交應該相互尊重，谷立言被派駐到台灣，就代表整個國家」。

而美國國務院一名發言人也向《中央社》表示，根據台灣關係法，AIT處長是美國國務卿在台灣的代表，職級相當於使團團長。谷立言充分代表美國政府，包括對台灣安全議題的立場。

蕭旭岑、國民黨智庫副董事長李鴻源今天召開說明國共兩黨智庫論壇成果記者會，媒體問到，怎麼看美國務院說谷立言代表美國？蕭旭岑稱，「很好…我昨天講了啊，我對谷立言沒有不敬之意」。

蕭旭岑還稱，昨天在日本天皇酒會遇到AIT的朋友也聊得很好，也跟谷立言致意 「他們很感謝我有公開講谷立言很辛苦」，因為AIT理事主席一直沒有派，谷立言一個人肩負很多重任，他也感謝谷立言為台美關係的付出。

蕭旭岑聲稱，「我重點是要傳達台灣人心聲」，不管跟美國再好，「我們有我們的立場」，要為民守護荷包，要有合理的軍購，一味完全接受也不符合台灣人利益，「我講了應該講的話，我沒有不敬之意」。

