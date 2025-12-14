酸賴政府創造三輸局面！醫曝「反年改落敗」3原因：帶頭浪費錢卻要民眾省錢

​國民黨立法院黨團推動反年改修法，提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」，要求所得替代率不再遞減，於12日在立法院三讀通過，條文明定所得替代率不再遞減，並回溯至2023年。入口網站「Yahoo奇摩」於12月10日至14日進行相關議題網路投票，結果顯示有58.2%的網友贊成停砍；胸腔科醫師蘇一峰揶揄，民進黨政府再度寫下難堪的三輸局面。

蘇一峰透過臉書引用投票結果，嘲諷綠營這次又輸「賠了夫人又折兵」；從高達58.2%（47.8%非常贊成、10.4%還算贊成）的贊成票可以發現，民進黨政府在立法院表決吞下第一敗後，無論從軍公教觀感，還是民調輿論都以落敗收場，實可謂「硬幹又創造三輸局面」。

「民眾看了這麼多的貪污大家怎麼不生氣」，蘇一峰指出，賴清德政府一再踢到鐵板，主要受到3大因素影響；首先是民眾已經對綠營「操弄族群對立」感到厭惡，其次則是「不服輸、不副署、不執行」的行徑累積不少民怨，最後就是政府斥巨資購買軍備「帶頭浪費錢卻要民眾省錢」。

