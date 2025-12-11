酸賴政府軍購成裝潢副業 許宇甄：對納稅人血汗錢的公然羞辱

國民黨立委王鴻薇昨爆料，決標金額5.9億的國防採購標案由資本額僅0.12億的一家室內裝修公司得標。國民黨立委許宇甄今（11日）表示，賴政府這是把國防當兒戲。（資料照／李智為攝）

國民黨立委王鴻薇昨爆料，決標金額5.9億的國防採購標案由資本額僅0.12億的一家室內裝修公司得標。國民黨立委許宇甄今（11日）表示，賴政府這種把國防當兒戲的態度，要在野黨如何放心審議1.25兆的軍購預算？ 這種荒謬的決策，不僅是對國軍生命安全的漠視，更是對納稅人血汗錢的公然羞辱。

許宇甄今說，總統賴清德口口聲聲呼籲在野黨要「理性務實」面對國防特別預算，但國防部卻將如此高度專業、涉及國家安全的「RDX海掃更」旋風炸藥標案，交由一家本業是「修馬桶、做櫥櫃」的裝修公司承包。這根本是疫情期間「小吃店買快篩」的翻版，更讓人擔憂軍購案後續的維修與品質安全，賴政府這種把國防當兒戲的態度，要在野黨如何放心審議那1.25兆的天文數字預算？

許宇甄指出，國防部「RDX海掃更」採購案，採購品項是高敏感度的「旋風炸藥」，屬於大規模爆炸等級，不是一般的手榴彈。然而，得標的「福麥國際室內裝修公司」，其公開廣告內容竟是「提供全方位房屋設計、衛浴整修、防水抓漏、系統櫃」。國防部是把這批炸藥當成壁癌在處理嗎？讓一家專門做室內裝潢的公司來承攬軍火炸藥，這種荒謬的決策，不僅是對國軍生命安全的漠視，更是對納稅人血汗錢的公然羞辱。

許宇甄也說，國防部長顧立雄竟以「一翻兩瞪眼」此等輕佻言語，將攸關國安的軍火採購簡化為「只要買得到就好」的低階貿易行為，這簡直是把國防專業踐踏在腳底下。軍事採購絕非網購下單如此兒戲，後續的技術支援、儲存安檢與專業維護才是核心命脈；賴清德總統說要強化國防，卻縱容如此高風險的軍購案淪為裝修公司的「副業」，這種荒謬絕倫、草菅人命的離譜邏輯，若非行政怠惰至極，就是赤裸裸的利益輸送。

許宇甄痛批，該得標公司疑點重重，不僅公司登記地址在Google街景上顯示為一家「三星級旅館」，更被發現直到2024年12月30日才匆忙變更登記，新增「化學原料批發」等項目，隨後不到一年就拿下國防部5.9億元的大單。這難道是為特定廠商「量身打造」的標案？僅憑紙上新增的營業項目就放行，國防部簡直是把國安當作兒戲。

許宇甄強調，賴清德總統近期不斷對在野黨情緒勒索，要求儘速通過中央政府總預算與國防特別預算，如果連5.9億的炸藥採購都能搞得如此不清不楚、烏煙瘴氣，人民怎麼敢把1.25兆的特別預算交給賴政府？



