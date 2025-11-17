酸賴清德僅動嘴請韓國瑜幫忙 白委：保護國民是總統責任

針對賴清德總統17日再度喊話立法院長韓國瑜，民眾黨主席黃國昌17日受訪時表示，賴清德僅是動嘴巴、要韓國瑜幫忙，但保護國民是總統責無旁貸責任。（袁茵攝）

賴清德總統日前喊話立法院長韓國瑜，應出面聲援被中國通緝的綠委沈伯洋，而韓提「四隻腳」論述並批評「自己生病要別人吃藥」；賴清德17日再表態，所謂「四隻腳」是中國打斷，呼籲不該替侵略者找藉口。對此，民眾黨主席黃國昌表示，賴清德唯一具體作為就只有動嘴巴、要韓國瑜幫忙，但保護國民是總統責任，倘若賴本身無法解決，那應慎重思考自己能否兼顧該職責。

針對賴清德稱韓國瑜「台灣安全四隻腳」是中國打斷的，若對中國跨境鎮壓找藉口，改天中國要發動台灣戰爭時就會有藉口，所以請韓國瑜別替侵略者找藉口？黃國昌17日上午於立院受訪時回應，韓國瑜作為立法院大家長已有清楚表態，不管是個別立委或台灣任何一個公民，本來就不該遭受這樣對待。

黃國昌提及，重點是民進黨政府、賴清德提出什麼具體作為？賴清德唯一提出的具體作為就是動動嘴巴、要求韓國瑜幫忙，「但請賴清德不要忘記，你是中華民國的總統，保護中華民國每一位國民是總統責無旁貸的責任，在目前情況下，我們很遺憾地看到賴清德除了請韓國瑜幫忙以外，到底採取什麼具體作為跟措施？」

黃國昌指出，中國對台灣在國際社會上的打壓，是早就且一直存在的「現在進行式」，國人關心的是總統與執政黨政府到底做了什麼，以及提出什麼有效方式加以反制、保護中華民國國民？這才是國民關心的事情。

黃國昌批評，倘若賴清德覺得這些事情，賴本身沒辦法解決，要找別人幫忙的話，「或許是時候賴總統要慎重考慮，自己還能不能夠兼顧他這個職責」。

