酸賴清德只看「三民自」 鄭麗文：全世界都想走向中國

國民黨主席鄭麗文主持國民黨中常會。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 國民黨赴中國北京參加「國共論壇」之際，總統賴清德昨召開「台美經濟繁榮夥伴對話」 記者會，稱可跟在野黨的國共交流提供對比。國民黨主席鄭麗文今（4日）則嗆稱，「我想要提醒賴總統，現在全世界都想要走向中國大陸」，她誠懇建議賴清德不要每天只看「三民自」，要多看國際新聞，會看到世界為什麼這麼積極主動的走向北京、走向中國。

就賴清德昨召開記者會後稱，這場記者會不是針對國民黨進行國共交流而開，但是剛好可以提供對比，讓國人做清楚辨識，「到底是民進黨政府目前推動的攜手美國等友盟走進國際對台灣比較有利，還是在野黨推動的二次西進對台灣的經濟發展比較有利？」

廣告 廣告

鄭麗文今主持國民黨中常會則稱，今天是睽違9年後，國共論壇重新啟動的第三天，他們看到豐碩成果與深度交流。「其實我很很羨慕他們」，他們召開中常會的同時，國民黨代表團的參訪行程在北京清華大學，正在跟北京清華大學的人工智慧研究會、碳中和研究中心進行交流。

鄭麗文也批評，她從政除了兩岸議題外，也長期關注零碳家園、低碳社會，這是全人類最嚴峻的核心重大挑戰，無奈，台灣被意識形態綑綁，還在反核的緊箍咒中，不知如何能夠解脫，這對台灣未來國家競爭力、國家產業、國家安全至關重要；而這些年，在氣候變遷、節能減碳的舞台上，中國用了最大的力度，也有領先全球的成果，而台灣很可惜地在國際評比上，連續吊車尾。國民黨一直希望科學歸科學，重大科學問題透過理性科學的對話形成政策，無奈，今天他們無法跟執政黨達成溝通，台灣沒有太多時間可以繼續虛耗。

鄭麗文更稱，這次論壇有很多重大突破和成果，她感到很欣慰，也感謝對岸熱忱的招待，辦了成功、順利的論壇。她也非常感概，他們其實應該禮尚往來，但很可惜，在民進黨執政下，他們沒辦法當東道主，在台灣舉辦這樣的論壇，否則，台灣的人情味與各方面成就，也可以讓對岸看到台灣的誠意和能力。

對於賴清德召開記者會，被解讀是針對國共論壇。鄭麗文表示，「我想要提醒賴總統，現在全世界都想要走向中國大陸」，光就最近一、兩個月，韓國、法國、英國、愛爾蘭、烏拉圭和芬蘭等各國元首，都在短時間內密集到北京訪問，跟中共總書記習近平見面。

鄭麗文還說，賴清德可以嘗試把視野稍微放大一點，不要每天只看「三民自」，看久以後三觀會出問題，會跟世界嚴重脫節；所以，她真的誠懇建議賴清德，要多看國際新聞，會看到世界為什麼這麼積極主動的走向北京、走向中國。

鄭麗文重申，連跟美國最「麻吉」的英國首相都說，沒有必要在美國跟中國之間做選擇，因此，在台灣，走向中國和走向世界，從來不是零和的選擇，我們可以同時做到，共好雙贏共榮，這才是今天國際社會共同的語言，大家都在這樣努力，這也是國民黨正在努力的事情。所以，賴清德不需要變成你死我活的零和遊戲，放開心胸會發現，天地之間，台灣任我遨遊的空間很大。

鄭麗文還稱，今天是國民黨副主席組團，賴清德就親自召開記者會，現在是去中國北京，那她要去美國華府的時候，賴清德要怎麼樣子？她有點替賴清德擔心。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

赴中發表「共同意見」挨轟 國民黨嗆陸委會：川普也腦袋不清？

曝新任中常委宣誓「落實習近平思想」張育萌轟：國民黨自我染紅沒有底線