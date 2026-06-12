酸賴清德「不是金孫是金光黨」 鄭麗文喊：2028執政兩岸全面交流

國民黨主席鄭麗文訪美。（取自鄭麗文臉書）





國民黨主席鄭麗文正在進行為期15天訪美行程，今天（12日）在華府僑宴發表約30分鐘談話，聚焦兩岸與和平議題。她批評民進黨政府處理兩岸關係方式，點名賴清德政府是「最不負責任的政府、區域和平的麻煩製造者」，並喊話民進黨應「下架台獨黨綱」、接受「合乎中華民國憲法的九二共識」。她也強調，待年底選舉及2028年大選取得民意授權後，才能代表台灣官方與對岸展開全面交流，讓兩岸關係正常化。

要求下架台獨黨綱 酸賴清德是金光黨

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鄭麗文致詞表示，自己不希望只是國共之間的交流與和談，而是希望成為全台灣的共識。她提到，賴清德一直很想跟中國國家主席習近平「喝珍珠奶茶」，直言：「很簡單，下架台獨黨綱不就好了嗎？」她並稱，從陳水扁、蔡英文到賴清德，歷任民進黨執政總統都曾表示「台獨不可能」，甚至連賴清德這位「台獨政治工作者、金光閃閃的金孫」，她也酸賴：「我看你是金光黨吧，不是金孫！」

鄭麗文質疑，既然賴清德都說台獨議題不存在，「不存在還擺著一個台獨黨綱騙誰呢？有意思嗎？」並喊話：「下架台獨黨綱，兩岸邁向和平，接受合乎中華民國憲法的九二共識有這麼難嗎？」她批評，賴清德政府以「魯莽、不負責任」的政治狂賭方式將兩岸推向戰爭，「才是最不負責任的政府、才是區域和平的麻煩製造者」。

稱國民黨要2028重返執政 要全世界華人團結

她強調，國民黨所有路線與主張「一定要通過民意檢驗」，待年底選舉及2028年大選取得民意授權後，才能代表台灣官方與對岸展開「全面交流」、開放兩岸政策，讓兩岸關係正常化、建立區域和平穩定，「不讓美國冒著被捲入戰爭的風險、不讓美國軍人無端犧牲，這才是一個真正美國盟友該做的事情」。

此外，她透露此行有許多「confidential」的會面與交流，成果「遠遠超乎原本預期」，並喊話支持者，自己並不孤單，「背後是成千上萬、超過億萬來自全世界的華人」都是她的後盾。她也提到身上的中山裝象徵理念，強調「為了天下為公、世界大同的理想，大家要挺直腰桿」，並相信全世界華人團結起來，「一定可以改變這個世界」。（責任編輯：呂品逸）

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