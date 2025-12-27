酸賴清德「蔡英文八年沒被彈劾」 鄭麗文嗆：憲法不是你的便利貼

國民黨主席鄭麗文批評總統賴清德藐視憲法，施政偏離憲法精神。（中國國民黨 KMT臉書）

立法院昨（26日）通過彈劾總統賴清德提案，總統賴清德發聲反擊，痛批在野黨一方面擁抱中共總書記習近平，一方面彈劾台灣民選總統，令人費解。對此，國民黨主席鄭麗文今（27日）回應時直指，問題根本出在賴清德本人，稱前總統蔡英文也當了8年總統都沒被彈劾，呼籲賴清德應回歸正軌，調整施政步伐，否則將受到全民唾棄。

鄭麗文今出席活動，面對前一天總統賴清德的發言，除了批評內容是「黑白拼湊」，更表示：「今天始作俑者是誰？是賴總統；今天帶頭毀憲的是誰？是賴總統；今天造成憲政僵局的是誰？是賴總統。」砲轟總統賴清德不需要再顧左右而言他，再甩鍋，「這就沒有意思了。因為問題出在你身上，否則我們也不會在高度的共識底下」。

廣告 廣告

鄭麗文進一步指出，前總統陳水扁、蔡英文皆順利完成任期，「那為什麼蔡英文當八年她沒有被彈劾呢？為什麼賴清德第二年都還沒有做滿，你就要被彈劾呢？」呼籲賴清德應學會反省，認清問題癥結來自於他藐視憲法、藐視民主政治運作的最基本ABC的道理，「所以不要再硬拗了，不要再耍賴了」。

她強調，中華民國憲法不是政治操作的工具，更不是便利貼、遮羞布，批評賴清德的施政偏離憲法精神，「難道每一天我們都要幫你上憲法課嗎？我真的很懷疑賴總統你有好好的把中華民國憲法拿出來，好好的看一下裡面的內容嗎？否則你不會錯誤百出，引用錯誤、謬誤的理論、荒誕的行徑，讓全國陪著你受苦，讓國家停滯、百姓遭殃。」最後，鄭麗文重申，國家不能再內耗、內鬥，呼籲賴清德應回歸正軌，調整施政步伐，否則將面臨全民的唾棄。





更多《鏡新聞》報導

鄭麗文期待訪中會晤習近平 柯志恩力挺「勿動輒抹紅」

釣魚台周邊海域疑現船名「去死吧日本」貨船 日方研判為AIS偽裝

停砍年改法案 政院定調「副署不執行」將聲請釋憲