酸賴瑞隆蓋不掉《鐵拳教育》 葉元之點名人本：你們來教

賴瑞隆初選時針對8歲兒疑涉校園霸凌風波，曾親上火線開記者會道歉，與韓劇劇情超神似。（中時新聞網YT）

韓劇《鐵拳教育》近日掀起現象級熱議，痛擊校園惡棍的場面引發共鳴，但綠委賴瑞隆竟把推薦該劇的留言封鎖，引網友傻眼。藍委葉元之近年力推「安心上學」法案，希望照顧好學生正常學習權益，直言人本教育愛說「只有不會教的老師」，你行你來？

葉元之9日在《大新聞大爆卦》節目感嘆，高雄這些非常優秀的老師，為什麼會選擇用極端的方式表達對教育的失望？網紅老師因為質疑蘇貞昌時期推的班班喝鮮奶配套不足擾民，然後就一直被檢舉，校事會議開不完。「很多老師現在都在看身心科！」

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「你們高雄也很嚴重！」葉元之質疑，賴瑞隆作為一個未來想當高雄市長的人，應該告訴大家怎麼去解決這些問題。有的當然是教育部的問題，像他在國會就會持續監督；但地方能做的也要去執行，何況賴瑞隆現在還是立委。像柯志恩就有針對當前教育的問題提出改善方法，但賴瑞隆不僅不面對，還把人家的質疑用封鎖的方式，假裝沒看到！這樣對選情會有幫助嗎？

葉元之直言，他觀察很多次賴瑞隆團隊、包括網路的，危機處理都很爛。賴瑞隆兒子霸凌事件剛被討論的時候，竟然去貼陳菊黑白照說「懷念陳菊」，後來自己下架。「就是你用這些東西去蓋掉你的爭議，蓋不掉！爭議就是在！」應該要化被動為主動，去提一些方法出來，才有可能翻頁，否則以賴瑞隆現在的做法，真的是很不OK。

葉元之同天稍早在《誰來早餐》節目談及校園霸凌亂象，他近年推動「安心上學」法案，主持人朱凱翔戲稱為〈魁男塾法案〉。雖然不像韓劇《鐵拳教育》般激烈，但看到劇中壞學生被教訓，好學生在教室門口列隊鼓掌的畫面，他心有所感。

葉元之近日發文強調，由教育部統籌的「專屬學校」不是要把孩子關起來，而是一個擁有更高資源、更專業輔導人力、並同樣遵循108課綱的正規學校。他在節目中直呼，人本教育基金會最愛說「只有不會教的老師」，這些偏差學生就交給人本負責教！

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