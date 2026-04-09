酸跑山獸賞金獵人！搜救教官遭起底「人命關天疏失」案件 登山專家開轟：應儘速換人

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林姓搜救教官酸跑山獸，反遭山友們砲轟，如今林男更被挖出黑歷史，痛批「根本就是登山界出名的大爛貨」。（翻攝畫面、IG @beast.run）

山難搜救者「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）去年接受收費委託，協尋登山失聯多日男子的遺體，近日卻遭另名林姓搜救教官卻批評「趁火打劫」「賞金獵人」，怎料，該林姓搜救教官反遭山友們砲轟，急鎖留言、刪除文章，如今林男更被挖出黑歷史，痛批「根本就是登山界出名的大爛貨」。

泰雅族女婿羅培德去年8月接受家屬10萬元委託，克服險惡地勢，協尋47天後尋獲登山失聯男子遺體並將過程錄製成影片分享。未料，遭另名林姓教官竟在網路酸他是「賞金獵人」，甚至嘲諷其行為是趁火打劫，文章一曝光，則反引發大票山友不滿，各界也紛紛發文力挺羅培德。

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登山專家蔡日興在「魔境熊登山客」先前才發文力挺羅培德，並直言在勘察能力這一塊，台灣恐怕沒人追得上羅培德，不過也預料到對方總有一天會遭受忌妒與攻擊，而近日再度發文揭露這名教官在圈內風評極差的黑史。

蔡日興表示，該名教官長期巴結台中幫並與消防署合作，雖外界傳聞表現專業，但實際作為卻與專業形象大相逕庭，點名這位被國搜中心重用的教官，不僅曾讓山友陷入危機，甚至還牽涉到人命關天的疏失。

蔡日興回顧2018年一起「人待山山難」案件，表示當時遇難者其有回傳精準定位座標與照片，不過搜救團隊最終卻沒能找到人，主要原因就是某位教官算錯座標，即便隊員回報座標有誤，該教官仍硬將搜救隊引導到完全沒信號的區域，並下令照常執行，導致一條人命喪。蔡日興提出質疑，國搜中心至今仍與該名林姓教官關係密切，就連索取失蹤者的基地台資料都必須經過此人。

對此，蔡日興就呼籲，這種資訊不透明、權力過度集中的做法，對山難救援極為不利，認為相關單位應儘速換人，並發展第一時間的追蹤技術，取代這種被特定人士把持的資訊壟斷現狀。

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