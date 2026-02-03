酸鄭麗文「沒人把妳當個屁」新北、台中人選喬不攏！王家俊：毫無黨主席威望、做不到朱立倫式「乾綱獨斷」

2026地方大選起跑，但國民黨在執政縣市如新北、台中、新竹縣都喬不攏，資深媒體人王家俊今（3）日分析，四年前時任國民黨主席朱立倫面對黨內多方人馬競逐桃園市長局面，「乾綱獨斷」沒收「桃園之亂」、徵召張善政參選，「非要走協調、初選、類初選，尊重狗屁黨內制度，讓所有人心服口服才能挑出人選？沒有實力乾綱獨斷，要你這黨主席幹嘛？」

王家俊今日在臉書發文表示，他和一個老朋友聊到國民黨把新北、台中、新竹縣協調成這樣。鄭麗文毫無黨主席威望、做不到朱立倫式「乾綱獨斷」，完全被看破手腳。

王家俊以4年前朱立倫徵召張善政選桃園市長為例，國民黨贏面很大，但地方勢力、內憂外患的複雜程度，比起現在台中楊瓊櫻、江啟臣「姊弟之爭」跟新北劉和然「挑戰」李四川的鬧劇，還要劇烈震盪。

王家俊指出，國民黨原布局桃園三立委擇一；魯明哲棄選後，羅智強硬入，朱立倫無法對支持呂玉玲的議長邱奕勝交代。必須要有「殺」地方派系的布局。因此，張善政成為馬英九、韓國瑜、朱立倫、吳伯雄等最大公約數。

王家俊表示，羅智強當時戶籍已經遷到桃園、房子也買了，朱立倫也不留情面。因為張善政出線，韓國瑜在2022就有角色；張善政選上，大批朱家軍進駐。對韓、朱兩利。當然是好棋。哪裡需要怕得罪人？

王家俊指出，朱立倫「乾綱獨斷」，等於沒收「桃園之亂」。一人扛下桃園市長勝敗。這有什麼問題？不管誰出馬選，朱立倫是黨主席，桃園和2022全盤原本就必須自己扛，「可見縣市長選舉有一個以上的人選，雙頭馬車、三頭馬車，完全不是問題。朱立倫不把五頭馬車都幹倒了。」

「每一個行業都有自己的行規。政治就是實力原則。講話大聲、能贏、壓得住所有的人就是王道」，王家俊指出，朱立倫徵召張善政，如果傷害政黨或個人品牌，當然是愚不可及的。但老朱不想贏了嗎？

王家俊直言，非要走協調、初選、類初選，尊重狗屁黨內制度，讓所有人心服口服才能挑出人選？沒有實力「乾綱獨斷」，要你這黨主席幹嘛？要新北王、台中王幹什麼？選過總統跟想選總統了不起？當大家三歲小孩。

王家俊批評，有問題的是沒人把妳當個「屁」的鄭麗文，政治受傷的是不沾的盧秀燕，坐視毫無底氣參選的劉和然出來「弄獅」挑戰李四川、養大黃國昌籌碼、增加蘇巧慧勝算的侯友宜，也接近受傷邊緣。

