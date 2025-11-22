酸鄭麗文？ 總統「緬懷黃百韜」 數字被糾錯

77年前的今天（22），因共諜吳石等人洩密，使得黃百韜將軍在內的國軍官兵，在徐蚌會戰中遭共軍團團包圍。總統賴清德，也特別發文追思黃百韜，並重申「我們應該緬懷的是那些為國奮戰的國軍官士兵」，而不是吳石等共諜。但總統文中引用，徐蚌會戰中犧牲高達55.5萬國軍生命，也被發現「並不精確」，實際遭斃傷者為17萬人，死亡人數則是13.4萬人。

總統賴清德22日發文緬懷在徐蚌會戰中，犧牲的國軍第七軍團司令黃百韜。(圖/TVBS)

在徐蚌會戰77週年紀念日（22日），總統賴清德在臉書發布93軍人節赴忠烈祠的照片，並追思黃百韜將軍。賴清德表示，黃將軍一生戎馬，在遏止共軍的關鍵戰役中多次以寡擊眾。他同時提到，當時的國民黨已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將洩漏重要作戰資訊給敵方，強調應該緬懷的是為國奮戰的國軍官士兵，而不是共諜。

這番言論被解讀含有諷刺意味，因為近日國民黨主席鄭麗文才去追思白色恐怖受難者，其中就包括共諜吳石。民進黨立委鍾佳濱質疑鄭麗文是否有去祭拜被國軍奉士的黃百韜將軍。對此，國民黨發言人牛煦庭反批政府，認為執政黨嘴上說得好聽，但在軍人加薪預算編列上卻不積極，且當國安會秘書長身邊的機要秘書是共諜時，也沒有人負政治責任。

雖然國民黨與鄭麗文臉書都沒有針對此事發文，但仍有藍營青年到忠烈祠緬懷先烈。國民黨前副發言人賴苡任表示，緬懷黃百韜將軍不應該被吳石這個人的聲量給淹沒，以行動回應總統的言論。

然而，總統追思文中提到徐蚌會戰犧牲55.5萬名國軍生命的數據被指出不精確。根據記載，徐蚌會戰國軍損失雖為55.5萬，但遭斃傷者約17萬人，其餘30多萬都是被共軍俘虜與改編等。國民黨智庫副執行長凌濤批評總統發文貽笑大方，資訊不正確，「對國軍和先賢先烈的歷史毫不尊重，將歷史當作政治鬥爭的武器。」要搬出歷史與人過招，就得面面俱到，否則稍有不慎便失焦。

