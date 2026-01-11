酸鍾明軒「沒事中國人有事台灣人」引戰火！郭昱晴道歉後下秒直言：老天鵝啊

網紅鍾明軒透露日前到歐洲購物時，因被店員誤填成中國的退稅代碼，導致無法退稅，「1萬多元直接飛了」，不過由於他過往親中言論，引來許多網友留言大酸，其中包括民進黨立委郭昱晴說「沒事中國人、有事就台灣人」；而鍾明軒則回嗆郭昱晴「老公賺紅錢」爭議。郭昱晴在今（11）日對此反擊，讓他不高興，在這裡向他致歉，「但到底誰可以告訴我，這個連我本人都不知道是否存在的家族成員，到底是誰啦？」

對於郭昱晴留言「沒事中國人、有事就台灣人」，鍾明軒相當不滿並在影片中開嗆，「自己的老公、家族在中國大陸賺紅錢，賺飽了成為既得利益者，再回來台灣喊抗中保台，憑什麼啊？」

郭昱晴今日則在臉書發文，貼出過去與鍾明軒的合照，並表示她曾經真的很喜歡鍾明軒，但如果那一句「沒事中國人，有事台灣人」讓他不高興，「在這裡向美人致歉」。

郭昱晴指出，回到事實，早在去年她就已經公開場合說明過，她先生5、6年前任職於一家100%台資的台灣企業，是以專業經理人身分，領台灣總公司薪水的人。而「短期出差」一路被加工成「賺紅錢」，今天甚至被鍾明軒用魔王級升級到「家族」在中國大陸賺紅錢。

郭昱晴直言，「老天鵝啊，到底誰可以告訴我，這個連我本人都不知道是否存在的家族成員，到底是誰啦？我實在太好奇了。」

郭昱晴也強調，關於不實指控和傳言，其實已經有人陸續主動來致歉了，這也是她選擇再次說明，而不想情緒對罵的原因。公共討論可以有立場，但不該建立在想像出來的「家族」與故事之上。畢竟事實還是最重要的。

