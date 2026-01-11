酸鍾明軒「沒事中國人，有事台灣人」 郭昱晴道歉了

網紅鍾明軒日前在歐洲退稅，期間發生烏龍，導致無法退稅、「一萬多塊直接飛」，民進黨立委郭昱晴諷刺，「沒事中國人，有事台灣人」，遭鍾反擊。對此，郭昱晴除就「沒事中國人，有事台灣人」的說法向鍾明軒致歉，也對於鍾「丈夫、家族賺紅錢」的反擊進行澄清。

鍾明軒去年12月26日在影片中表示，自己再過幾天要和友人去日本度假，所以在旅歐期間特地買下始祖鳥雪衣，期間有出示護照給店家辦理退稅手續，未料在回程時抵達機場櫃檯，欲申請退稅款，窗口竟然拒絕受理。經過追問，鍾明軒發現問題出在代碼輸入錯誤，台灣是158，大陸則是156，歐洲店家把他填成156，造成無法退稅， 1萬多塊台幣直接拿不回，他無奈稱「大家真的不要太相信歐洲人的辦事能力」。

針對前述事件，郭昱晴留言諷刺，「沒事中國人，有事台灣人」，鍾明軒隨即反擊，質疑郭的丈夫、家族在大陸賺紅錢，賺飽了成為既得利益者，再回來台灣喊抗中保台，她憑什麼留下這樣的言論。

而在昨（10）日，郭昱晴在臉書發文表示，自己真的很喜歡鍾明軒，如果「沒事中國人，有事台灣人」讓鍾不高興，「在這裡向美人致歉」。她提到，早在去年自己就已在公開場合說明過，丈夫5、6年前任職於一家100%台資的台灣企業，以專業經理人身分領台灣總公司薪水。

對於鍾明軒「家族在大陸賺紅錢」的說法，郭昱晴除直呼，到底誰可以告訴自己，這個連自己都不知道是否存在的家族成員到底是誰？「我實在太好奇了」，也補充，關於不實指控和傳言，其實已有人陸續主動來致歉，這也是自己選擇再次說明，而不想情緒對罵的原因，「公共討論可以有立場，但不該建立在想像出來的『家族』與故事之上，畢竟事實還是最重要的」。

