酸陳其邁喊告「有夠暖」 陳菁徽再控：綠營多人與李有財走很近

立委陳菁徽質詢。李政龍攝



高雄月世界遭非法傾倒廢棄物，堆出高達數百噸的「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽日前指控高雄市長陳其邁與涉案里長李有財「交情甚篤」，並公開兩人合照；高市府反擊稱照片為李男自行合成、與陳其邁無關，更嗆將提告。然而，陳菁徽今（11/22）日再度加碼，指稱民進黨多位政治人物都與李有財長期互動密切，包括立委賴瑞隆、邱志偉與許智傑。

針對高市府表態提告，陳菁徽回應，她一早看到消息，「真的必須嚴肅地回三個字：有夠暖」，同時要跟所有周五加班應對的高市府公務員喊話「辛苦了」。她批評，這半年高雄接連出現環境重大破壞事件，包括美濃大峽谷、馬頭山廢棄物、柏油山以及最新的月世界垃圾山，市府沒有積極作為傷透市民的心，也讓民眾強烈質疑「高雄究竟出了什麼問題」。

廣告 廣告

陳菁徽指出，經檢調調查，月世界案件的首謀即為岡山區碧紅里長李有財，她的團隊進一步調查發現李有財在2021年參加民進黨市議員初選時，曾在社群平台張貼多份電話民調文宣，其中多張均出現陳其邁以招牌「握拳微笑」姿勢的形象，「在選舉文宣語境中，這合理解讀就是力挺」。

對於高市府指稱文宣為李男自行合成、陳其邁從未同意，陳菁徽質疑，既然市長不認同、不背書，為何四年來放任文宣四處流傳，「現在卻不是告盜用者，而是告檢舉者？這是什麼邏輯？」她表示，從一般選舉經驗來看，看到參選人公布與政治人物合照文宣，普遍會認定為支持關係，而非「惡意盜用」。

陳菁徽強調，所有文宣證據均公開存在網路，團隊也已完整截圖存檔，她的評論完全基於公開資訊與立委監督職權，「並非惡意捏造」。她更點名，除陳其邁外，李有財過去也多次與綠營政治人物共同出席活動、同台宣講，甚至設立聯合服務處，足見李有財與民進黨長期關係密切。

對於民進黨高雄市黨部昨晚已公告，確認李有財涉案屬實，並針對其嚴重違反黨紀與價值，決議予以開除黨籍。陳菁徽說，這代表民進黨對該案深感羞愧，無地自容，必須用開除黨籍止血，假如高市府堅持提告，「請問高雄市民同意用自己的稅金替市長出氣嗎？若是陳其邁堅持提告，是不是要自掏腰包負擔訴訟費用？」

陳菁徽最後呼籲，高雄市政府應集中資源處理垃圾濫倒問題、釐清行政責任，並加強環境執法，而非「處理提出問題的人」，製造寒蟬效應，不符合市民期待，也無助解決高雄正在面對的環境危機。

更多太報報導

18藝人涉閃兵起訴！坤達遭求刑2年8月 王大陸僅1年原因曝光

人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」