酸高市早苗尖嘴猴腮！詹惟中失言遭炎上 感慨今年運氣不好

知名命理師詹惟中11月酸日本首相高市早苗尖嘴猴腮遭炎上。翻攝詹惟中臉書

知名命理師詹惟中11月發文寫下：「什麼叫尖嘴猴腮？」並附上日本首相高市早苗等女性政治人物照片，遭質疑以面相暗酸，引發大批網友撻伐，他雖然立即刪文並道歉，強調無意傷害他人，但爭議仍持續延燒，隨後更被爆料算命收費高、占卜時間短，甚至連女兒在日本經營的民宿也遭殃被質疑逃漏稅，對此，詹惟中近日在社群首度吐露心聲。

詹惟中認運氣不好 助理載他兩次被撞、家中差點摔倒

詹惟中昨（6日）發文表示：「今年的運氣確實是不好。」近期除了外界爭議，他本人也遇到多項意外，「助理載我兩次被撞平安度過，在居家也差一點滑倒受傷。」他認為這些都是人生課題的一部分，也提到有同業趁機落井下石，甚至自稱會通靈，讓他不滿反酸：「我看他是鬼吧！」他強調不會被擊倒，引用俗語「打斷手骨反更勇」，「我會勇敢地站起來，而且會跑得更快。」

高市早苗遭酸尖嘴猴腮。翻攝高市早苗臉書

網友勸「慎言」盼重新被接納 詹惟中誠心回應

詹惟中貼文曝光後，引來大批網友留言，有人提醒他「禍從口出，謹言慎行」，也有人勸他保持正能量，「人的面貌真的不要批評，人生父母養，每個人的臉都是獨特的，心平氣和，以後講自己很醜，不要批評別人的樣貌」、「老師，我覺得您是蠻專業的算命師，但您用專業來批評別人外貌確實有點過分，但只要承認自己的罪過與內在的懊悔，還是有機會重新被接受的」，他也一一回應：「誠心地接受你的建議。」

沈嶸解析命盤 詹惟中強運已過、正走下坡

命理師沈嶸日前從玄學角度分析詹惟中近來風波，指出詹惟中雖過去有20年強運，但旺運在2021年結束，加上正逢「下坡運」及2025「分岔年」，因此近期風波頻傳，她通靈分析認為詹惟中並無「命理天命」，走紅靠的是口才與行銷能力，若改做投資反而更有前途，不過也肯定他具親和力，仍會吸引支持者。



