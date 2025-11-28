酸高市早苗「尖嘴猴腮」！詹惟中日本開民宿遭喊抵制 他求網友1事曝將提告

命理師詹惟中近日因為暗酸日本首相高市早苗被炎上。翻攝詹惟中臉書



日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國不滿，命理師詹惟中日前發文疑似暗酸高市早苗「尖嘴猴腮」，遭到炎上後刪文道歉。有網友挖出，詹惟中在日本京都、大阪開了4家民宿交給女兒經營，發文呼籲日本、台灣民眾抵制，他今（28日）喊話做錯事情的是他自己，希望不要傷害他女兒，強調若有不實指控，都會蒐證提告。

詹惟中24日在臉書發文貼出日本首相高市早苗、前德國總理梅克爾與前英國首相柴契爾的照片說：「很多人問我什麼叫做尖嘴猴腮？其實看面相就知道了！其中一個才是。（面容長相瘦削，刻薄無福）」，遭質疑是在暗酸高市早苗，引發大批網友撻伐。詹惟中被炎上後，25日刪文道歉，強調自己「沒有惡意」，但仍難以平息眾怒。

事件延燒多日後，有網友在Threads貼出詹惟中在日本開業的民宿資訊，後續被挖出他目前是交給女兒經營，呼籲網友抵制不要去住，甚至還把詹惟中酸高市早苗的貼文翻譯為日文，並將民宿資訊附上，喊話如果有日本的網友也請分享出去，「這一個人說你們的首相高市是尖嘴猴腮。」

據《三立新聞網》報導，詹惟中今證實他在日本京都、大阪開了4家民宿，目前是女兒經營代管，但是做錯事情的是他，不是女兒。他強調，女兒只是幫他管理，而且他是委託日本專業的合法公司經營，「網友們要怎麼傷害我都沒關係，但請大家不要傷害我女兒，不實的指控我都會蒐證提告。」

