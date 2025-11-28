酸高市「尖嘴猴腮」波及女兒日本民宿遭抵制 詹惟中：沒算到有此劫

知名命理師詹惟中。（翻攝自詹惟中臉書）

知名命理師詹惟中日前在臉書貼出日本首相高市早苗、德國前總理梅克爾及英國前首相柴契爾的照片，暗諷高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」，引發大批網友撻伐，後來刪除原文道歉，仍難平眾怒；如今他的女兒在日本經營的民宿遭到抵制，他低調表示對於所有批評虛心受教，「但請大家不要傷害我女兒」，感嘆今年流年不利，自己沒算到會有此劫。

詹惟中24日在臉書貼出一張組合圖，分別是高市早苗、梅克爾與柴契爾，意有所指寫下：「很多人問我什麼叫做尖嘴猴腮？其實看面相就知道了！其中一個才是（面容長相瘦削，刻薄無福）。」並附上「笑哭」的表情符號，網友認為針對他國元首外貌羞辱太不厚道，紛紛留言維護高市早苗，還嗆聲：「你怎麼不先照鏡子看看自己？」

詹惟中已刪除爭議貼文。（翻攝自詹惟中臉書）

詹惟中被炎上後，已刪除爭議文章，隔天發文道歉並沒有惡意，強調「純粹就是一個提醒」，沒有要傷害誰，希望大家能見諒，以後會更加小心用詞。不過道歉未被網友買單，詹惟中又被爆料算命不專業、完全不準，連女兒在日本開的民宿也遭抵制；詹惟中向《三立新聞網》記者表示：「網友們要怎麼傷害我都沒關係，但請大家不要傷害我女兒，不實的指控我都會蒐證提告。」

詹惟中（左）失言，女兒經營的民宿遭波及。（翻攝自詹惟中臉書）





