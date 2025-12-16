酸高虹安大逆轉「原來是立法院幫忙」 沈伯洋曝高院理由：以前被判貪污的情何以堪

新竹市長高虹安在立委任內涉嫌詐領助理費，今（16）日二審宣判貪污罪撤銷，改依《刑法》使公務員登載不實罪判刑6月，得易科罰金。對此，民進黨立委沈伯洋直酸，看了高院新聞稿的理由，「高虹安案原來是立法院幫忙」，立院函文說沒有貪污問題，高院就說好，「以前被判貪污的真的情何以堪」。

高院表示，因立法院函文認為，編列立委公費助理經費，是補助立委問政所需的財力不足，本質上屬於立委補助費的性質，立委可統籌分配，基於上述理由，認為高虹安等人不具有《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪的故意。

沈伯洋對此在臉書發文直言，「高虹安案原來是立法院幫忙」，簡單來說，高虹安就是把助理當人頭，詐領助理費，高等法院對於詐領部分，認為是偽造文書，但最後卻說不構成詐領助理費。

沈伯洋表示，他覺得非常疑惑，剛剛看了高院的新聞稿，結果理由是，因為「立法院回覆高等法院」，說「助理費本來就是立法委員的」，所以「沒有貪污問題」；高等法院就說，「好的，收到」。

沈伯洋提到，另外法院還說，因為高虹安是第一次擔任立法委員，所以對制度不熟悉，「沒有故意，是不小心的。」

沈伯洋直酸，看來他刑法的書要改寫了，國民黨立委陳玉珍也不用修法了，以後只要立法院去法院作證，說「助理費都是立法委員的」就好，「以前被判貪污的真的情何以堪」。

