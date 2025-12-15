酸黃國昌去天安門釘孤支看看 民進黨團：不敢倒閣才動員群眾

民進黨團幹事長鍾佳濱（右圖）批黃國昌不敢倒閣才號召民眾上街。（翻攝自民眾之聲YT、資料畫面）

行政院長卓榮泰決議「不副署」《財劃法》，民眾黨團總召黃國昌嗆聲總統賴清德帶頭毀憲亂政，將結合所有無法容忍的民眾，站出來抗議賴搞綠色暴政。民進黨團幹事長鍾佳濱回應，民眾黨走讀法院或「釘孤支」，都不是第一次發生，但在台灣只要符合法律規定，人民的政治主張、言論自由與集會遊行權利，都會受到完整保障，反諷：「不然試試看你去天安門走一走？你去天安門釘孤支看一看？」

民進黨團下午召開「全力支持行政院不副署」記者會，聲援行政院不副署決定，對於黃國昌揚言號召民眾上街抗議，鍾佳濱強調只要符合《集會遊行法》，在台灣都是被允許的，在法律範圍內提出政治主張，國家都會保障其權利，直言是否要上街頭，是在野黨的選擇，但認為這是113個立法委員就可以解決的事，不需要勞煩到民眾。

鍾佳濱指出，國民黨不斷對外宣稱拒絕上當、拒絕接受提出不信任案投票，卻又試圖動員群眾，認為這樣的作法「非常可笑」。他指出，憲法增修條文第3條所明定的不信任案機制就擺在眼前，藍白卻選擇不行使，反而要人民走上街頭替他們承擔政治責任；認為藍白之所以不敢發動倒閣，是因為害怕一旦真的解散國會，將面臨民意的重新檢驗，「害怕民意的審判、害怕民意的制裁」，才是藍白立委最讓人覺得「可憐又可悲」的地方。





