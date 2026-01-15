酸黃國昌大動作美國行「把危機搞更大」！林濁水：民眾黨挺得住嗎

政治中心／黃依婷報導

民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）也發聲打臉黃國昌。對此，前立委林濁水也不解，「有這樣又囂張又昏庸的黨主席，民眾黨挺得住嗎？」。

林濁水發文，黃國昌為解除民眾黨危機，大動作美國行，結果把危機搞得更大，有這樣又囂張又昏庸的黨主席，民眾黨挺得住嗎？「哀哉忠心耿耿的小草」。

據了解，黃國昌14日召開記者會，指控行政院版國防特別條例編列1.25兆，但軍購金額僅3000餘億，稱「其他很大比例不是用於對美採購，但內容是什麼也不知道」。對此，國防部指出，因應中共近年對我複合式威脅，國防部規劃以軍購、商購及國內產製等獲得管道，自2026至2033年間，編列最高上限1兆2,500億元經費，籌購精準火砲等七類裝備。其中國內產製部分約3千餘億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實。

事後遭到AIT出面打臉，發言人表示，如同美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）去年11月26日於美國在台協會的社群平台的貼文所指出，「美國在台協會對總統賴清德所提出的新台幣1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」，並於該則貼文強調，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與「台灣關係法」以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

