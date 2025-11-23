酸黃國昌選議員將無敵手 林濁水指聯合政府是白營要位子 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

藍白頻拋出聯合政府概念，前立委林濁水今（23）日直言，地方政治本質上去政黨化，沒有中央政策上的意識形態對立，強行高調談聯合「根本胡鬧」；他指出，藍白雙方實力差距懸殊，「選舉聯合」難以談成，而民眾黨以聯合之名爭取地方位置，只會增加未來中央層級談判的變數，反讓整體政治布局更複雜。

林濁水提到，聯合政府有政策聯合、選舉聯合2層次；在地方，「政策聯合」往往不知如何談起，日前國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌的高峰會「談得不知所云」，是很自然的。他直言，至於「選舉聯合」，目前藍白雙方實力懸殊，要談，肯定很難看，這一點也「特意公開」給大家看了。

林濁水批評，今天民眾黨首唱聯合，國民黨跟進，轟轟烈烈說聯合由地方聯合開始，「根本胡鬧」。他認為，其本質是民眾黨政客為爭一個依本事，根本要不到的「地方位置」而量身定做，並預言：「由於違背常理勉強運作不只不會促成中央聯合，反而一不小心便增加未來中央聯合的變數」。

此外，林濁水也指出，黃國昌、媒體人趙少康分享內部民調，指出藍白合不論推台北副市長李四川或推黃國昌與民進黨立委蘇巧慧競爭，都會獲勝。但他也提到，《CNEWS匯流新聞網》公布的民調則20歲至39歲欣賞黃國昌只有35.%，不欣賞54.4%。他諷刺，「54.4%太強了，小草跑光光？柯P會不會很焦慮？」對黃國昌最重要的是，整體民眾黃國昌欣賞度28.6%，不欣賞57%。

林濁水大酸，「外部民調」很驚人，這種欣賞度若選複數選區選舉「會很強」，那就是黃國昌一旦選縣市議員將無敵手。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

