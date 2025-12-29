酸「中共有在聽他『蔣』嗎？」...林楚茵轟蔣萬安交流換和平是自欺欺人：妥協就是任憑中國霸凌台灣

台北市長蔣萬安昨才剛出席完雙城論壇返台，中國今（29日）即宣布舉行圍台軍演，解放軍表示，此為對台獨分裂分子和外部干涉分子的嚴重警告，恐嚇意味濃厚。對此，民進黨立委林楚茵發文批評，蔣萬安身為首都市長還是自欺欺人，溝通和妥協就是任憑中國霸凌台灣。

蔣萬安昨日快閃上海出席論壇，並於會上致詞表示，雙城能夠持續舉辦、能夠面對面坐下來說話，本身就是一種「力量」，就像是一顆定心丸，告訴兩岸的民眾、海內外的朋友，只要願意交流、願意溝通，和平穩定就有可能，不料隔日即遭中共軍演一舉打臉。

廣告 廣告



林楚茵發文指出，昨天蔣萬安在上海雙城論壇高談闊論說：「願台海非波濤呼嘯而是和平繁榮。」結果今天解放軍宣布東部戰區展開「正義使命-2025」演習，中共有在聽他「蔣」嗎？



林楚茵強調，要再說一次，唯有實力強、台灣國防軍備和預算夠才有和平，溝通、妥協就是任憑中國霸凌台灣。她質疑，蔣萬安身為台灣首都市長還在自欺欺人，被騙了不出來譴責嗎？還是習慣被騙？



林楚茵也斥：「蔣萬安父親蔣孝嚴上上週才去廈門台商活動配合中國大外宣，不到一週，換蔣萬安帶錫盤子赴中朝貢？蔣家 DNA 是混歪了？子隨父行毫無反共血脈？」

(圖片來源：三立新聞網)

更多放言報導

謝龍介造勢「送手槍」？！林楚茵痛斥「製造社會恐慌」：與黑道有何不同？

助理費等於補助費？林楚茵揭高虹安二審法官「找立院一起畫靶」、轟法制局為特定人士遮羞：可恥至極！