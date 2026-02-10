酸「只比科長大一點」後…蕭旭岑自曝1場合「遇到谷立言」 互動曝光

記者陳思妤／台北報導

蕭旭岑和谷立言昨天都出席天皇酒會，和日本駐台代表片山和之合照（組合圖／翻攝自蕭旭岑、AIT臉書）

國民黨副主席蕭旭岑日前大酸，AIT美國在台協會處長谷立言，「只是比科長大一點而已」，言論連同黨的台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣都不挺，美國國務院也發聲強調，AIT處長是美國國務卿在台灣的代表。不過蕭旭岑今（10）日自曝，昨天在「日本天皇陛下華誕慶祝酒會」有遇到AIT的朋友，有跟谷立言致意。

蕭旭岑日前開嗆谷立言，「只是比科長大一點而已欸，他搞不好連司長都還不是…我到大陸去，國台辦主任宋濤是部長級欸，我見到王滬寧主席他是正國級欸」。言論引起爭議，美國國務院一名發言人也向《中央社》表示，根據台灣關係法，AIT處長是美國國務卿在台灣的代表，職級相當於使團團長。谷立言充分代表美國政府，包括對台灣安全議題的立場。

對於酸谷立言引起爭議，蕭旭岑今天稱，自己沒有不敬，昨天在日本天皇酒會遇到AIT的朋友也聊得很好，也跟谷立言致意，「他們也很感謝我，因為我有公開講谷立言處長很辛苦」， AIT理事主席一直沒有派，谷立言一個人肩負很多重任，他也感謝谷立言為台美關係的付出。

「我重點是要傳達台灣人心聲」，蕭旭岑稱，不管跟美國再好，「我們有我們的立場」，要為民守護荷包，要有合理的軍購，一味完全接受也不符合台灣人利益，「我講了應該講的話，我沒有不敬之意」。

