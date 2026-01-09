酸「台北在炫富」政策買票！黃偉哲突+1宣布營養午餐免費 網灌爆留言：感謝炫富市長

才大酸台北市在炫、「政策買票」的台南市長黃偉哲，今（9日）態度大轉，跟著宣布國中小實施營養午餐全面免費。（翻攝自黃偉哲臉書）

為少子化祭出福利，台北市長蔣萬安先是自籌經費推動北市學生「生生喝鮮乳」政策後，近日也率先宣布實施營養午餐免費，基隆市長謝國樑隨即跟進，事後台中、高雄也陸續跟進，而才大酸台北市在炫、「政策買票」的台南市長黃偉哲，今（9日）態度大轉，跟著宣布國中小實施營養午餐全面免費。

台北市長蔣萬安6日宣布國中小學童營養午餐免費，多縣市紛紛跟進，但對於政策台南市長黃偉哲黃偉哲卻開砲北市「北炫富南痛苦」，並質疑蔣萬安在不排富前提下趕在選舉前實施，有政策買票嫌疑。

不過黃偉哲今政策大轉彎，，改口稱「財政雖緊，責任難卸」，宣布今年9月起實施營養午餐全面補助，每年預估增加16億元經費，全市約14.2萬名學生受惠，並強調「這項政策的推動，是在財政緊繃的鋼索上求取平衡。未來，我們將持續滾動檢討精進，確保這筆龐大的支出能真正落實在學生的健康上。」

黃偉哲180度的態度轉折，讓大票網友灌爆黃偉哲臉書留言，「炫富 政策買票 買醬油的錢不要拿來買醋 ….這年頭自己的話都可以打臉自己 啊不就好棒棒」「臉真的很痛耶」「這個從臉一直腫到全身的政策堪稱世紀經典，必須載入史冊」「昨天不是話講的很滿嗎…今天打臉自己了吼~~~市長講話要三思啊！」還有不少網友刷一排「感謝炫富市長唷！」

至於外界關注新北市，市長侯友宜則坦言，新北若推行需耗資46億元，向中央喊話統一政策，避免縣市落差。新北教育局今也進一步表示，指46億元佔掉教育業務辦理經費相當高的比例，為了兼顧孩子權益，須精打細算，教育局將啟動全面盤點，審慎評估後再做決定。另外，台北市長蔣萬安受訪指出，免費營養午餐並非炫富，而是責任，另指中央應聽進地方意見。

