醃漬冬季滋味 花蓮玉里鎮舉辦客家醃漬蘿蔔體驗

學員製作醃蘿蔔

傳承客家傳統，花蓮縣玉里鎮公所舉辦「客家醃漬蘿蔔手作體驗」，參與的學員在講師引導下，學習製作醃蘿蔔並做出成品，也在過程中理解「惜物」的智慧與多元農產的魅力。

玉里鎮鎮長龔文俊表示，醃漬文化是客家菜的重要精髓，因居住區域靠近山，食材取得不易，客家先祖發展出乾、泡、醃、醬等獨特工法，進而變化出口感不一樣的滋味。講師陳美麗也指出，冬季節盛產的蘿蔔具有最適度的香甜，將白蘿蔔加工再製，就能延長蘿蔔的食用期限。



龔鎮長表示，未來也將持續開設相關培力課程，讓學員學習如何物盡其用、創新出更多不一樣的商品，並透過包裝與行銷，增加收入。