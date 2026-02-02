醃漬品標示與成分 北市抽驗多項不合格

〔記者蔡愷恆／台北報導〕年節將近，許多民眾會購買酸菜、蜜餞等食品入菜或當零食。台北市衛生局今(2日)公布114年10月底醃漬及脫水蔬果抽驗結果，有6件品質不符規定；另也有4件商品標示不符規定。衛生局已責令販售業者將不合格產品下架，來源若屬外縣市已移請所轄衛生局辦理；轄內業者製造違規產品也裁處製造業者3萬元；另無法具體指明違規來源者也開罰3萬元。

衛生局針對便利商店、大賣場、傳統市場及觀光商圈等批發零售場所進行抽驗，共計抽驗80件產品，依品項檢驗防腐劑、漂白劑、殺菌劑、著色劑及甜味劑等項目，檢驗結果有6件品質不符規定，另同時進行標示查核，計有4件標示不符規定。這次檢驗不符規定產品為「酸菜」2件、「蕾心菜」1件、「酸白菜」1件，檢出漂白劑二氧化硫超標；「小朴菜」1件檢出防腐劑苯甲酸超標；「泡菜」1件檢出甜味劑糖精。

其中4件不符規定產品(「酸菜」2件、「蕾心菜」1件及「小朴菜」1件)經查來源屬外縣市，已移請所轄衛生局辦理，經查證屬實者，將依食品安全衛生管理法第18條及第47條第9款規定，處製造業者或責任廠商新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。1件「泡菜」產品為台北市內業者製造，經檢出不符規定，已依違反食品安全衛生管理法裁處製造業者3萬元。1件「酸白菜」產品，因業者無法具體指明實際來源，致妨礙衛生局源頭追尋，已依食品安全衛生管理法規定裁處3萬元。

另外，標示不符規定者包含化核李、野生金桔、紫蘇梅以及日式梅肉等，皆移請所轄衛生局後續辦理。

衛生局說明，苯甲酸為常見防腐劑，在法規限量下合理使用，對人體健康無慢性毒性風險；二氧化硫屬漂白劑，過量攝取可能引發呼吸道或腸胃道不適，氣喘或過敏體質者應特別留意；糖精為甜味劑，在法規容許範圍內使用對健康無虞，惟過量仍可能造成腸胃不適。

衛生局提醒，選購醃漬及脫水蔬果時，應留意產品外觀是否顏色異常過白或過於鮮亮，並避免購買具有刺鼻或不自然氣味之產品，同時確認產品標示是否完整。

