「醃蘿蔔」來台卸妝 C-3PO 彩繪機吸粉絲桃機朝聖

由全日空（ANA）與《星際大戰》合作打造的彩繪機「C-3PO ANA JET」，以亮眼的黃色塗裝深受航空迷與星戰迷喜愛，並因外型可愛被暱稱為「醃蘿蔔」。該彩繪機14日飛抵桃園國際機場，之後將進行卸除塗裝作業。（航空迷王先生提供／陳麒全桃園機場傳真）

由全日空（ANA）與《星際大戰》合作打造的彩繪機「C-3PO ANA JET」，以亮眼的黃色塗裝深受航空迷與星戰迷喜愛，並因外型可愛被暱稱為「醃蘿蔔」。該彩繪機14日飛抵桃園國際機場，之後將進行卸除塗裝作業。（航空迷王先生提供／陳麒全桃園機場傳真）

由全日空（ANA）與《星際大戰》合作打造的彩繪機「C-3PO ANA JET」，以亮眼的黃色塗裝深受航空迷與星戰迷喜愛，並因外型可愛被暱稱為「醃蘿蔔」。該彩繪機14日飛抵桃園國際機場進行卸除塗裝作業，吸引大批粉絲一早湧入機場搶拍，直呼「早起很值得」。

全日空日前於官網公告，經過多年營運後，C-3PO ANA JET 已於1月9日完成最後一次載客飛行，並於12日飛往台灣進行卸妝作業。原訂12日抵達桃園機場，因機務因素延誤，直到14日才順利現身，也讓期待多日的粉絲終於如願。

廣告 廣告

消息傳出後，不少航迷與星戰迷特地前往桃機朝聖告別。第二航廈北觀景台清晨即湧現人潮，許多人攜帶望遠鏡、長鏡頭卡位拍攝，捕捉彩繪機最後風采。桃園機場公司也特別安排班機停靠於D6停機坪，並近距離直播飛機停靠畫面，讓無法到場的粉絲也能透過線上方式參與這場告別時刻。

由全日空（ANA）與《星際大戰》合作打造的彩繪機「C-3PO ANA JET」，以亮眼的黃色塗裝深受航空迷與星戰迷喜愛，並因外型可愛被暱稱為「醃蘿蔔」。該彩繪機14日飛抵桃園國際機場，之後將進行卸除塗裝作業。（航空迷王先生提供／陳麒全桃園機場傳真）

擁有6年航空迷資歷的龍華科技大學陳同學表示，第一次親眼看到C-3PO彩繪機，覺得機身顏色「真的很黃，在陽光下特別漂亮」。他過去多次赴日都與這架彩繪機擦身而過，得知此次來台卸妝後特地前來拍攝，清晨7時起床、9時抵達桃機觀景台，再等待超過2小時後，看到C-3PO彩繪機，真心感覺「早起真的很值得」。

另一名航空迷則透露，原本12日已請假準備迎接C-3PO彩繪機，卻因班機延誤撲空，昨晚得知彩繪機可能於14日來台後，一度猶豫是否再請假，最後仍決定再追一次。當看到那抹亮黃色身影現身跑道時，讓他直呼請假決定「完全不後悔」。

桃園國際機場公司也於12日在臉書發文指出，C-3PO ANA JET（機身編號 JA743A）自推出以來深受粉絲喜愛，日文暱稱為「醃蘿蔔」，在告別天空前飛抵桃園機場，這也是該彩繪機首度造訪台灣，為台灣航空迷留下難忘回憶。

更多中時新聞網報導

經典賽》鄧愷威備戰大聯盟 忍痛婉拒徵召

跨域協作 讓防詐不再只是口號

出國玩太累 妙齡女唇皰疹爆發