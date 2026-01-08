醉不該！彰化金馬路4車連環追撞 酒駕男遭偵辦

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化市金馬路今（8）日上午上演驚險連環車禍，4輛車一路追撞，碎片散落路面、交通大塞，幸無人受傷。肇事駕駛酒測超標，被警方依公共危險罪偵辦，提醒駕駛酒後千萬別上路。

彰化金馬路今早發生4車連環追撞，肇事酒駕男酒測超標，警方依公共危險罪偵辦。（民眾提供）

今（8）日上午7時27分，正值上班尖峰，彰化市金馬路3段車流密集。前方三輛車在紅燈前依序停下等待，誰也沒想到，一場驚險追撞即將發生。26歲謝姓男子駕駛轎車，疑因酒後反應遲緩，車輛失控滑行，撞上前方第一輛車，瞬間引發連鎖反應，接連追撞三輛車，四車車頭車尾凹陷、車門凹損，碎片散落一地，場面驚心動魄。

事故發生時，正值上班尖峰時段，車流瞬間停滯，後方用路人焦急按喇叭，有人搖頭嘆氣，也有人拿出手機拍下事故現場。目擊民眾表示：「看到車撞上車的那一刻，心臟都快跳出來了，好險沒有人受傷。」

雖然這起車禍幸無人受傷，但當時車流一度大塞，多名趕著上班的用路人被迫停在路上，焦急按喇叭、搖頭抱怨，有民眾表示：「早上就這麼多車，再遇到這種追撞，真是太驚險了！」

中正派出所所長王錦城表示，警方迅速到場處理，並立即對謝姓駕駛進行酒測，結果酒精值達0.25mg/L，超過法定標準。謝男坦承前一晚曾飲酒，警方依規扣留車牌，全案已依公共危險罪報請彰化地檢署偵辦。

這起事件提醒駕駛，酒後開車不僅危及自身安全，更可能傷及無辜用路人。警方呼籲，任何上路前都必須保持清醒，遵守交通規則，避免類似驚險車禍再次發生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆