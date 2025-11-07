醉了嗎？貨車轉彎鷗翼門爆開 數百箱「啤酒炸出」

台中梧棲一台載滿大貨車的啤酒因為綑綁不當，歐翼被撐開，導致數百箱的啤酒散落在馬路。（圖／東森新聞）





中午12時多，台中梧棲一台載滿大貨車的啤酒因為綑綁不當，歐翼被撐開，導致數百箱的啤酒散落在馬路，散發出濃濃的啤酒味，司機無奈邊收拾，幸好沒有造成人員受傷。

馬路上一箱一箱的啤酒散落一地，滿地都是啤酒罐，一走向前，濃濃的啤酒味整個撲鼻而來，沒有喝醉看到這幕恐怕都要醉了，因為整地啤酒，有的破裂、有的爆開嚴重毀損，司機和清潔隊員連忙善後撿拾。清潔隊員：「這個撞到的撞到的不能賣了，這也是怕對方不收了。」

中午12時在台中梧棲港埠路與台灣大道路口，一輛載滿啤酒的貨車，在轉彎時因為貨物綑綁不當，貨車歐翼被撐開，啤酒瞬間炸出來，散落一地。

地上滿滿都是紅色、藍色知名啤酒，平常在超商得一手一手買，現在變成一手一手撿，不過司機說這些恐怕都要自己賠。貨車司機vs.記者：「（這樣損失算誰的），自己要買，看公司要出多少我出多少，這樣轉彎有沒有，離心力是在右邊，啊它就從這邊倒下去。」

所幸事故沒有造成人員傷亡，只是現場一片狼藉，啤酒灑滿地，馬路黏黏滑滑，清潔人員得花上一段時間清理，司機苦笑，邊聞酒味邊收拾，而詳細的交通事故原因，警方還要進一步釐清。

