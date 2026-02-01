醉到看保麗龍不爽！桃園醉男「掃堂腿」攻擊 見警抓狂…脫到剩內褲

記者羅欣怡／桃園報導

38歲邱男喝醉酒大亂店家。（圖／翻攝畫面）

桃園38歲邱姓男子，昨（31日）下午3時許喝到醉醺醺，經過一間水族店時，不明原因猛踹店家放在門口的保麗龍和水草，甚至還口出穢言，店家見邱男爛醉，只好報警求助。沒想到原本還穿著衣服的邱男在警方抵達時，竟然脫到只剩內褲，只好先將他帶回派出所保護管束。

原本衣服穿好好的邱男，在警方抵達時拖到僅剩三角內褲。（圖／翻攝畫面）

員警到場時，邱男身上已經一絲不掛，下半身僅剩一條三角內褲包住重要部位，已經醉到胡說八道的他，拒絕警方勸阻，還想繼續破壞，員警大聲斥喝「幹嘛啦，蹲下，手舉起來，你幫我問一下水族館情況是怎樣，要怎麼了，你在鬧什麼？」最後還是被壓制在地，帶回派出所管束。

店家無奈說根本不認識邱男。（圖／翻攝畫面）

店家表示和邱男互不相識，但邱男醉醺醺的到店外鬧事，路過看一箱箱的保麗龍不順眼，就出腳猛踹，還波及到一旁的水草，現場一片凌亂，邱男還不停口出穢言。

警方獲報後，立即啟動快打部隊趕抵現場將其壓制，店長表示誤會澄清不願追究，為避免邱男酒醉滋擾民眾，員警立即將其帶返所內保護管束， 並通知其家人領回。

