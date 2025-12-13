醉到「睡」在馬路中央！台中深夜驚魂5分鐘 警一拉救回1命

酒醉男「大字形」躺車道，警方即時出手阻悲劇。（圖 ／翻攝畫面）

台中市西區大忠街於7日凌晨12時許，發生一起令人捏把冷汗的離譜事件，1名酒醉男子在深夜時分竟直接臥倒在車道中央，整個人呈「大字形」趴在馬路上，所幸轄區第一警分局公益派出所員警巡邏時即時發現，迅速將人拖離車道，成功阻止一場可能奪命的交通意外。

警方指出，事件起因於報案人柳姓男子，柳男表示，當晚與友人聚餐飲酒後，見張姓友人明顯酒醉，便好心欲載其返家。不料抵達大忠街某社區時，卻遭管理員告知張男並非住戶。由於張男酒後意識混亂，無法清楚說出住址，甚至情緒起伏不定，柳男在無計可施下只好撥打110，請求警方協助處理。

員警到場後，發現張男坐在大樓門口，渾身酒氣濃厚。警方耐心詢問住處並嘗試協助安排休息地點，甚至提議由友人送往旅館暫住，但張男不僅拒絕配合，情緒也逐漸激動。為避免現場衝突升高，警方先請柳男離開，並決定持續於周邊巡視，確保張男安全。

未料短短約五分鐘後，員警再次返回查看時，赫然發現張男竟已步行至馬路中央，整個人趴臥在車道上。該路段夜間照明不足，且屬直線道路，來車速度普遍偏快，若稍有不慎，後果恐怕不堪設想。員警見狀立刻衝上前，合力將張男拖離車道，並安置於騎樓下休息。

由於張男醉到連手機密碼都無法正確輸入，警方只能一步步耐心引導，最終確認其身分並將其載返派出所照護，經查詢相關資料後，警方成功聯繫上張男父親，並由家屬到所將人帶回家中休息，事件才算圓滿落幕，第一警分局也藉此呼籲，飲酒過量不僅危及自身生命安全，更可能造成交通事故與公共危險。看似荒謬的醉倒馬路事件，實際上往往只差一瞬間，就可能釀成無法挽回的悲劇，提醒民眾飲酒務必適量，聚餐後也應相互照應，避免憾事發生。

