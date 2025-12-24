醉吻人夫！夏宇禾196字文道歉「還原當天情況」：我會深刻反省

夏宇禾為酒後失態道歉。（圖／翻攝夏宇禾臉書）

夏宇禾喝醉又出事，今（24日）時報周刊CTWANT揭露她酒後與人夫嘴對嘴接招，她神隱半天後，稍早在IG限動PO出道歉文，坦承飲酒過量，導致行為與分寸不當，「向受到傷害的人道歉，我會深刻反省」，也希望她是最後一次喝醉誤事。

夏宇禾年初才爆出酒後與李聖傑廝磨的新聞，事後她表示喝醉斷片，雙方沒有在往來，也抱歉讓家人為她擔心，怎知2025年還沒過，她又被拍到喝醉跟人夫在招待所外擁抱親吻。

夏宇禾稍早po文認錯，「我會好好檢討自己的行為，因為喝酒造成的錯誤，我對家人和社會大眾覺得很抱歉」，她表示跟男子是透過朋友介紹認識，並沒有逾矩想法，全因喝醉導致行為不當，「我對所有因為這件事受到傷害的人都非常的抱歉，我會深刻反省」，也承諾未來會謹慎自律。

夏宇禾全文：

浪費社會新聞和版面我很抱歉，錯就是錯我會好好檢討自己的行為，因為喝酒造成的錯誤，我對家人和社會大眾覺得很抱歉

關於媒體拍攝到的畫面，與該男子是朋友介紹認識的，對他並沒有任何特殊想法，但當天因為我飲酒過量，導致自己的行為與分寸不當，我對所有因為這件事受到傷害的人都非常的抱歉，我會深刻反省

我一直以來都尊重婚姻與家庭的價值，未來也會更加謹慎自律，避免再發生任何讓大家擔心或誤解的情況。

謝謝大家的關心

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

