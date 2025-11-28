醉喊「我只是酒駕而已」 楊梅男遭員警拖下車送辦

曾男拒絕配合，員警只好把他拖下車。圖：讀者提供

桃園市一名51歲曾姓男子昨(27)日下午16時許酒後在車上睡覺，警方提醒他不可開車後便離去，沒想到一小時後警方發現曾男開車上路，立即上前攔查，曾男拒絕配合，員警只好把他拖下車，結果曾男醉醺醺的在路上大喊「我只是酒駕而已」，遭警方當場喝斥「酒駕就是違法」，隨後將其帶返楊梅派出所，並測出曾男酒測值高達1.01mg/l，全案依公共危險罪移請桃園地方檢察署偵辦。

楊梅派出所說明，昨日下午警方接獲報案，稱一部自小客車停於楊梅區楊新北路321巷，巡邏員警到場查看，發現駕駛曾男於車上睡覺，員警便對其盤查，過程中聞到身上有酒味，由於當下未有駕駛行為，員警告誡曾男切勿酒駕後即離去。

楊梅派出所進一步提到，後續於17時許，巡邏員警於楊梅區大成路發現曾男車輛行駛於道路上，合理懷疑曾男有酒駕嫌疑，故於楊梅區武營街將其攔查，攔查後發現駕駛果然為曾男，員警便要求配合下車酒測，但曾男情緒激動拒不配合，為避免造成危害，警方便對其實施保護管束並帶返派出所。後續對其實施酒測，酒測值為1.01mg/l，已超過法定標準值，全案將依公共危險罪移請偵辦。

